Vivek Murthy benoemd tot hoogste gezondheidsinspecteur VS

De Amerikaanse Senaat heeft maandag de nominatie van Vivek H. Murthy voor de functie van “surgeon general” goedgekeurd, de hoogste gezondheidsinspecteur in de VS. Hij zal een grote rol spelen bij het informeren van de bevolking over de coronapandemie.

De vijftig Democratische Senatoren en ook zeven Republikeinen stemden voor Murthy, meldt de krant The Washington Post.

De surgeon general wordt ook de “dokter van de natie” genoemd. Hij geldt traditioneel als een belangrijke woordvoerder voor kwesties die te maken hebben met de volksgezondheid, die voor de rest weinig invloed heeft op het beleid. President Joe Biden gaf echter aan dat Murthy een grote rol zal spelen in zijn administratie. “Hij wordt een belangrijke publieke stem in verband met de aanpak van de coronapandemie, om het vertrouwen en het geloof in de wetenschap en de geneeskunde te herstellen”, zei Biden in december toen hij Murthy nomineerde.

De surgeon general is ook de bevelhebber over de Public Health Service Commissioned Corps, een militaire dienst van 6.000 gezondheidswerkers die bijstand biedt tijdens de coronacrisis.

Ook al onder Obama

Vivek Murthy was eerder al surgeon general onder president Barack Obama en werkte toen onder meer rond de opiatencrisis. Hij werkt ook rond eenzaamheid en het verbreken van de stigma’s rond mentale aandoeningen. Toen hij in 2013 genomineerd werd door Obama, duurde het meer dan een jaar voordat de Senaat groen licht gaf, mede omdat Murthy gezegd had dat wapengeweld een probleem is voor de mentale gezondheid, een uitspraak die niet gesmaakt werd door de wapenlobby. Ook vandaag staat Murthy nog achter die uitspraak.