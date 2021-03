Douane moet havenbedrijven 19 miljoen euro terugbetalen voor spooktoezicht

De Belgische staat moet bijna 19 miljoen euro betalen aan meer dan 40 rederijen en andere Antwerpse havenbedrijven. Dat schrijft De Tijd woensdag. De douane heeft hen in de Antwerpse haven jarenlang kosten aangerekend voor “overwerk”, toezicht dat vaak niet plaatsvond.

De miljoenenrechtszaak tegen Douane & Accijnzen begon in september 2008. Toen stapte de vzw Havenkoepel, die de verenigingen van de private havenbedrijven overkoepelt, naar de rechtbank samen met 44 rederijen en andere bedrijven uit de Antwerpse haven.

De douane rekende de havenbedrijven zeker 10 jaar lang – van 2004 tot 2014 – retributie aan voor “overwerk” buiten de officiële openingsuren van het douanekantoor, terwijl helemaal niet duidelijk was welke prestaties de douane leverde. De douane verminderde de tarieven doorheen de jaren, maar bleef procederen tegen de terugbetaling van de miljoenen euro’s aan de havenbedrijven. Nochtans had de Europese Commissie in 2010 een ingebrekestellingsbrief verstuurd naar de federale regering om erop te wijzen dat de berekening van de retributies niet deugde.

Nadat het Hof van Cassatie in 2018 een eerder arrest van het Antwerpse hof van beroep had verbroken, krijgen de havenbedrijven nu gelijk van het Gentse hof van beroep. Het heeft geoordeeld dat de manier waarop de douane de retributies berekende, niet overeenstemde met de prestaties die ze leverde. Er werden louter op basis van een ingediende aanvraag al kosten aangerekend. Soms was zelfs geen ambtenaar aanwezig, of hij verliet zijn kaaibureau niet. Bij meerdere aanvragen door verschillende bedrijven tegelijk werden ook meerdere retributies aangerekend. Er werd meteen een uur overwerk aangerekend, ongeacht de prestaties die de douane leverde.

De advocaat van de Belgische staat probeerde de miljoenenfactuur te ontlopen door te argumenteren dat de havenbedrijven de retributies doorrekenden aan hun klanten. Dat is volgens het hof echter geen reden om ze niet terug te betalen. De douane moet 18,848 miljoen euro terugbetalen aan de Havenkoepel en de 44 havenbedrijven.