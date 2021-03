Dode door overstromingen in Australië

In Australië is een persoon om het leven gekomen door de hevige overstromingen. Dat heeft premier van de deelstaat New South Wales Gladys Berejiklian gemeld. Nog eens 6.000 mensen moesten de afgelopen 24 uur hun huizen verlaten.

De hulpdiensten werden woensdagochtend (plaatselijke tijd) opgeroepen voor een wagen die vast was komen te zitten in het wassende water in Glenorie. Zijn lichaam werd in de namiddag geborgen, meldt de openbare omroep ABC. In Queensland is dan weer een man vermist sinds maandag. Zijn wagen is woensdag ondersteboven gevonden in een overstroomde beek in Lamington National Park.

Tot nu toe hadden de historische regens en overstromingen enkel maar materiële schade veroorzaakt.

Water gaat nog stijgen

De afgelopen dagen moesten al meer dan 20.000 mensen hun woningen verlaten aan de oostkust van Australië en in het westen van Sydney. In de afgelopen 24 uur werden nog eens 6.000 mensen geëvacueerd en voor tienduizenden anderen is een evacuatiebevel uitgevaardigd.

Woensdagnamiddag is het gestopt met regenen in de meest getroffen gebieden, maar de autoriteiten blijven waakzaam omdat het niveau van de rivieren de komende dagen nog kan stijgen.

“Voor duizenden en duizenden mensen geldt nog een evacuatiewaarschuwing, aangezien het waterpeil nog gaat blijven stijgen. Het niveau van het water blijft op het hoogste niveau in vijftig jaar of in sommige regio’s zelfs in een eeuw”, aldus Berejiklian.

Volgens de weersvoorspellingen worden er de rest van de week geen hevige regens meer verwacht.