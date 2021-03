Eerst zon, daarna wolken

De dag start woensdag met veel zon in alle streken. In de namiddag worden er stapelwolken gevormd, vooral dan in het centrum en het westen, maar het blijft droog. De maxima schommelen tussen 11 graden op de Hoge Venen en 14 of 15 graden in het centrum van het land. Aan de kust draait de wind in de loop van de dag naar het westen waardoor het aan zee wat frisser wordt, meldt het KMI.

‘s Avonds bereikt een zwakke regenzone de kust terwijl het nog droog is met brede opklaringen in het zuidoosten. Deze regenzone verplaatst zich geleidelijk naar het oosten in de loop van de nacht en het wordt geleidelijk overal zwaarbewolkt. In de Ardennen kunnen de lage wolken ook het zicht beperken. De minima schommelen tussen 2 en 7 graden bij een zwakke zuidwestenwind

Donderdag wordt het eerst zwaarbewolkt met wat regen bij tussenpozen. In de loop van de namiddag wisselen wolken af met bewolkte perioden, plaatselijk vergezeld van een lichte bui. Aan de kust wordt het snel droog en zonnig. De maxima schommelen tussen 8 of 9 graden in de Ardennen en plaatselijk 13 graden in het westen, bij een zwakke tot matige westen- tot zuidwestenwind.

Vrijdagochtend is het zicht waarschijnlijk slecht op het reliëf. Overdag wisselen wolkenvelden af met opklaringen. In de namiddag wordt het betrokken in het westen aan de voorzijde van een regenzone die door ons land trekt in de avond en de nacht erop. De maxima schommelen tussen 10 en 15 graden. De zuiden- tot zuidwestenwind neemt toe tot matig en plaatselijk vrij krachtig en krachtig aan de kust met rukwinden tussen 40 en 60 kilometer per uur.