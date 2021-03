Suezkanaal geblokkeerd door gestrand containerschip

Het Suezkanaal in Egypte is geblokkeerd door een groot containerschip dat is gestrand. Door het incident loopt het scheepvaartverkeer in het belangrijke kanaal vertraging op.

De Ever Given is een 400 meter lang en 59 meter breed containerschip dat in Panama is geregistreerd. Het was op weg van China naar Rotterdam en voer in noordelijke richting door het kanaal, toen het woensdagnacht door een technisch probleem strandde. Het ligt nu dwars in het kanaal, en blokkeert zo alle scheepvaartverkeer door de drukke vaarroute.

Woensdagochtend gingen de werkzaamheden om het schip vrij te krijgen van start. Verschillende sleepboten zijn ingezet om het containerschip weer te verplaatsen. De beheerder van het Suezkanaal had eerder al aangekondigd dat het historische traject tussen de Middellandse Zee en de Rode Zee in beide richtingen wordt opengesteld om de route te helpen deblokkeren.

Het Suezkanaal werd ingehuldigd in 1869. Op de waterweg passeert 10 procent van de internationale maritieme handel: afgelopen jaar voeren bijna 19.000 vaartuigen door het kanaal.