Terug naar de beruchte ‘BBC’ mét Cristiano Ronaldo? “Een telefoontje van Real en hij is weg bij Juventus”

Cristiano Ronaldo vertoeft momenteel in Turijn. Logisch want hij voetbalt voor Juventus, maar woensdagavond speelt CR7 er met Portugal tegen Azerbeidzjan in de WK-kwalificatiecampagne. Leuk, maar op de persconferentie voor de wedstrijd werd er toch vooral gesproken over de toekomst van Ronaldo. Blijft hij bij de Oude Dame of niet?

Juventus is op weg naar de eerste trofeeloze campagne in een decennium. Inter staat intussen al tien punten los in de Serie A en in de Champions League werd roemloos verloren van FC Porto. Er rest nog wel de finale van de Coppa Italia tegen Atalanta, maar dat is eerder een troostprijs als de Oude Dame kan winnen van de immer onvoorspelbare ploeg uit Bergamo.

En dus wordt er in Turijn al uitgekeken naar volgende zomer. Wat moet er gebeuren om de boel opnieuw recht te trekken? Een van de opties is Ronaldo verkopen, en dan vooral vanwege zijn jaarloon van 31 miljoen euro. Financieel staat de Oude Dame er niet geweldig voor.

Volgens de geruchten staat er zo snel als mogelijk een meeting op het programma tussen de Juventus-top en Jorge Mendes, de manager van de Portugees. Het zou uiteindelijk Ronaldo zelf zijn die bepaalt waar hij komend seizoen aan de slag is. En dus wordt er deze week opnieuw druk gespeculeerd in de Spaanse en Italiaanse pers.

Volgens de Madrileense huiskrant Marca is Ronaldo “klaar om Turijn te verlaten”. Er wordt bovendien beweerd dat de Portugees, die dit seizoen al 30 keer scoorde in 34 optredens, bij “een telefoontje van Real” zijn keuze meteen gemaakt zou hebben.

AS sluit daarbij aan met een voorpagina met de beruchte ‘BBC’: Bale, Benzema, Cristiano. “Back to the future”, kopt de Spaanse krant. Die stelt dat Kylian Mbappé of Erling Haaland momenteel de voorkeur hebben, maar dat een terugkeer van Ronaldo een waardig alternatief is voor grote baas Florentino Perez. Die zou dan minstens 25 miljoen euro moeten betalen aan Juve. Bale liet dinsdag al weten dat hij volgende zomer sowieso terugkeert naar Madrid na zijn uitleenbeurt aan Tottenham.

In Italië speculeren ze ook op een vertrek van Ronaldo, om financiële redenen dan. La Gazzetta dello Sport stelt dat er momenteel slechts vijf spelers onaantastbaar zijn bij Juventus: Matthijs de Ligt, Dejan Kulusevski, Federico Chiesa, Danilo en Arthur Melo. Ronaldo staat daar dus niet tussen. Bovendien stelt Tuttosport dat bij een pensioen van Giorgio Chiellini niet Ronaldo maar de jonge De Ligt de nieuwe kapitein van de Oude Dame zou worden. Een teken aan de wand?

Op de Portugese persconferentie kreeg bondscoach Fernando Santos er de ene na de andere vraag over. “Als Cristiano mij om advies zou vragen over zijn toekomst, dan ben ik beschikbaar”, zei hij. “Ik ken hem dan ook heel goed. Ik trainde hem al toen hij 18 jaar was en heb een goede relatie met hem. We praten veel met elkaar, maar wat we bespreken blijft tussen ons.”