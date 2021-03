Terwijl Romelu Lukaku de duurste is in Italië, keldert de marktwaarde van Eden Hazard: “Financieel drama voor Real”

Romelu Lukaku blijft met stip de duurste voetballer in de Serie A. Dat stelt het gespecialiseerde Transfermarkt, dat voor Eden Hazard opnieuw minder goed nieuws had.

Lukaku is momenteel 90 miljoen euro waard. Niemand in Italië komt echt in de buurt van de spits van competitieleider Inter en de Rode Duivels. Juventus-verdediger Matthijs de Ligt staat tweede met een marktwaarde van 75 miljoen euro, gevolgd door Sergej Milinkovic-Savic (Lazio, ex-Genk) en Inter-aanvaller Lautaro Martinez met 70 miljoen euro.

Cristiano Ronaldo staat voor het eerst niet in de top tien. De Portugees, dit seizoen voorlopig topscorer met 23 doelpunten, verliest 10 miljoen euro en is volgens Transfermarkt ‘nog maar’ 50 miljoen euro waard.

“Ronaldo is zonder twijfel nog steeds een van de meest bepalende spelers in de Serie A, maar zijn leeftijd begint nu aardig te tellen”, klinkt het. “Mede door zijn hoge marktwaarde mogen we wat verwachten van de Portugees. Aangezien hij voornamelijk werd gehaald om Juventus aan Europees succes te helpen en hij de Oude Dame daar niet aan kon helpen, hebben meegespeeld in onze afweging.”

Foto: ISOPIX

Dries Mertens moet ook enkele miljoenen prijsgeven. De aanvaller van Napoli zakt van 15 miljoen euro naar een marktwaarde van 12 miljoen euro. Radja Nainggolan blijft 6 miljoen euro waard, Daam Foulon 1 miljoen euro en Alexis Saelemaekers 18 miljoen euro.

Hazard zakt weg

Transfermarkt deed ook een update van de marktwaarden in de Spaanse Primera Division. Grote winnaar is Frenkie de Jong. De Nederlander van FC Barcelona krijgt er 15 miljoen euro bij en is met een marktwaarde van 80 miljoen euro voortaan de duurste centrale middenvelder ter wereld.

“De Jong laat steeds vaker het spel zien waar hij bij Ajax wereldwijde roem mee vergaarde en is een van de belangrijkste pionnen geworden in het elftal van trainer Ronald Koeman, dat nu al zeventien wedstrijden ongeslagen is in de Spaanse competitie. Daardoor mag Barcelona zich toch weer tot de titelkandidaten rekenen”, klinkt het.

De Jong deelt nu de tweede plaats in La Liga met Lionel Messi, Ansu Fati en Joao Felix. Atlético-doelman Jan Oblak blijft de duurste met een marktwaarde van 90 miljoen euro. Thibaut Courtois is 75 miljoen euro waard, evenveel als zijn Barcelona-collega Marc-André Ter Stegen.

Foto: REUTERS

Eden Hazard staat intussen niet meer in de top 25 in Spanje. De Rode Duivel moet opnieuw 10 miljoen euro prijsgeven en is momenteel slechts 40 miljoen euro waard.

“De Belg begint een financieel drama te worden voor Real Madrid”, klinkt het. “De kosten/baten-berekening pakt catastrofaal uit en kan als symbool worden gezien voor de financiële gekte die er voor de coronacrisis op de transfermarkt heerste. Hazard is dit seizoen nog geen moment van waarde geweest voor Real en ik vraag me af wat zijn toekomst gaat brengen. Ik kan me niet voorstellen dat het op een goed einde gaat uitdraaien voor zowel de Belg als Real.”

Beter nieuws is er voor Yannick Carrasco, die opnieuw aan marktwaarde wint en nu 35 miljoen euro waard is. Adnan Januzaj is 10 miljoen euro waard.