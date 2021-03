Hoe de Rode Duivels hun laatste vier wedstrijden tegen Wales maar niet konden winnen

“Wales is niet ons zwart beest.” Woorden van Roberto Martinez. We willen onze bondscoach niet tegenspreken, maar met twee nederlagen en twee gelijke spelen in de laatste vier onderlinge duels, blijkt Wales toch best een lastige tegenstander te zijn voor de Rode Duivels. Hoe komt het dat België vier keer op rij niet kon winnen van een – met alle respect – matig voetballand? Wij blikten terug in de archieven.