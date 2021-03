Van kotstudent aan de Overpoort tot drugsdealer in de cel: twintiger uit Eeklo veroordeeld voor handel vanuit café en loods

Gent / Eeklo / Maldegem -

Een twintiger uit Eeklo werd woensdag veroordeeld tot vier jaar celstraf met uitstel voor drugsdealen en witwassen. Als kotstudent in Gent begon hij drugs te dealen. Zijn handel boomde en zette zich daarop verder in loods in Eeklo en een Maldegems café. Het netwerk werd door de politie opgedoekt en bracht de vier twintigers, waaronder de man en zijn neef, voor de Gentse strafrechter.