17-jarige vlucht met gestolen auto, ramt twee andere wagens en crasht

Breendonk / Liezele / Puurs-Sint-Amands / Ruisbroek - Een 17-jarige jongeman heeft dinsdag voor een grote ravage gezorgd in Liezele-Dorp (Puurs-Sint-Amands). De man toerde rond met een gestolen wagen, maar werd door de politie opgemerkt. Hij probeerde hen met hoge snelheid af te schudden, maar botste uiteindelijk tegen twee auto’s. De tiener probeerde nog te voet weg te vluchten, maar hij kon snel worden ingerekend.

Dinsdagnamiddag merkte een interventieploeg van de lokale politie Klein-Brabant een Volkswagen Polo op die bestuurd werd door een opvallend jonge kerel. Toen de inspecteurs de wagen aan de kant wilden zetten voor een controle, duwde de bestuurder van de Polo het gaspedaal diep in en probeerde te ontkomen aan de politie. Heel snel werd ook duidelijk waarom de chauffeur op de vlucht sloeg: niet alleen was hij amper 17 jaar oud, de auto zelf bleek de avond voordien gestolen te zijn aan een benzinestation van Texaco in Reet (Rumst).

Via het Dorpshart - waar hij was opgemerkt - ging het tegen hoge snelheid richting Guido Gezellelaan, Molenstraat en via het rond punt op het einde van de straat raasde de jonge bestuurder verder richting Liezele-Dorp. “Ik stond buiten op de straat toen ik wat verder het geluid van gierende banden hoorde. Luttele ogenblikken later zag ik de grijze Volkswagen Polo uit de bocht komen en ik hoorde ook sirenes naderen. Je mag hier maar 30 kilometer per uur rijden, maar die wagen reed heel wat sneller. 100 kilometer per uur? Het zou best kunnen”, zegt getuige Joachim. “Bij het uitkomen van de bocht in het dorp, miste hij op een haar na een boom. De man draaide aan zijn stuur, maar dwarste de rijbaan en kwam aan de overkant tegen een geparkeerde wagen terecht. In die auto zat een man die net zijn voertuig had geparkeerd.”

Ingerekend

“Nog was het niet afgelopen en reed de Polo verder. Hij botste tegen de flank van een auto die gestopt was om voorrang te verlenen voor het verkeer dat uit de Theo Andriesstraat kwam. Uiteindelijk kwam het voertuig nog enkele meter verderop tot stilstand. De bestuurder kreeg zijn deur niet meer open, waarop hij door het raampje naar buiten klauterde en te voet op de vlucht sloeg.”

Een politieploeg zag de kerel nog wegvluchten en zette te voet de achtervolging in. “Hij kon iets verderop worden ingerekend. De man werd gearresteerd en dinsdagavond ondervraagd door de politie. Wat er nu met hem gaat gebeuren? Dat zal worden bekeken na het verhoor. Een voorleiding bij de jeugdrechter? Dat is een mogelijkheid, ja”, reageert Lieselotte Claessens van het Antwerpse parket.

De opgepakte tiener bleek bij zijn arrestatie bovendien onder invloed van verdovende middelen te zijn.

Afgesloten

De man die in de aangereden geparkeerde auto zat, raakte gewond bij de klap. Hij werd door de brandweer bevrijd en voor verzorging naar het AZ Rivierenland overgebracht. De politie sloot Liezele-Dorp ruim anderhalf uur af voor de vaststellingen en takelwerkzaamheden. Omstreeks half zes was de rijbaan opnieuw vrijgemaakt.

Theo Derkinderen