Politie deelt veertigtal pv’s uit bij ontruiming van Ladeuzeplein in Leuven

Leuven - De Leuvense politie heeft dinsdagavond een veertigtal processen-verbaal uitgeschreven op het Ladeuzeplein. Dat bevestigt politiewoordvoerder Marc Vranckx woensdag. Eén persoon werd wegens weerspannigheid opgepakt en heeft de nacht in de cel moeten doorbrengen. Rond 23 uur is het plein ontruimd moeten worden, omdat mensen de coronamaatregelen niet meer volgden.

“In heel de stad was het gezellig druk”, vertelt Vranckx. “De hele dag is rustig verlopen, we hebben nergens problemen gehad. Ook in het Stadspark, waar het de voorbije maand een aantal keren erg druk was, is iedereen om 19 uur (het sluitingsuur in de wintermaanden, nvdr.) vertrokken.”

Gedurende de avond kwamen er meer en meer studenten bijeen op het Ladeuzeplein. Op het hoogtepunt waren dat er volgens de politie zo’n 150 à 200. In het begin zaten de bubbels nog verspreid, maar naarmate de avond vorderde, vermengden studenten zich meer onder elkaar.

“Onze patrouilles waren de hele avond aanwezig om de situatie op te volgen”, zegt Vranckx. “Om 22 uur gaat het alcoholverbod in, maar een aantal groepjes vond dat die regel niet aan hen besteed was, en dus zijn we kordater beginnen optreden.”

De uitgeschreven pv’s gingen vooral over het niet respecteren van het alcoholverbod en de bubbelgrootte. Om 23 uur is de politie mensen beginnen aanmanen om naar huis te vertrekken, om 23.15 uur was het plein leeg.

Actieplan

Dinsdag stelde het stadsbestuur nog een actieplan voor om drukte in parken en pleinen te vermijden. “De focus ligt op sensibiliseren en informeren”, zegt Vranckx. “We spreken mensen aan over andere, onbekendere, parken en pleinen, en verhogen onze aanwezigheid in de stad. Indien nodig zullen we verbaliseren, zoals dinsdagavond.”

De stad zal de komende weken en maanden extra stewards inzetten, en ook het aantal coronaploegen van de politie wordt verdubbeld. Momenteel zijn er vijf coronapatrouilles, dat gaat straks naar tien.