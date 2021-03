Johnson & Johnson levert tegen eind april eerste 76.000 vaccins aan België

Farmabedrijf Johnson & Johnson zal tegen eind april de eerste 76.000 dosissen van haar coronavaccin leveren aan België. Dat bevestigt Gudrun Briat, woordvoerder van de Taskforce Vaccinatie.

Het gaat om twee leveringen van telkens 38.000 dosissen in de laatste twee weken van april. Een exacte datum voor de levering is niet bekend. “Dat vernemen we vaak pas last minute van de leveranciers”, aldus Briat. Over de daaropvolgende leveringen van Johnson & Johnson bestaat dan ook evenmin al duidelijkheid.

In totaal zou het bedrijf in het tweede kwartaal 1,4 miljoen dosissen leveren aan ons land, in totaal zouden het er 5 miljoen moeten worden. Die komen bovenop de 1,9 miljoen dosissen die Pfizer, Moderna en AstraZenaca tot nog toe hebben geleverd, en de 1,8 miljoen die zij tot eind april in het vooruitzicht stellen.

De beschikbaarheid van een vierde door de Europese gezondheidsautoriteiten goedgekeurd vaccin betekent geen versnelling in de Belgische vaccinatiecampagne: de levering van Johnson & Johnson-vaccins was al ingecalculeerd in de planning van de gewesten. Het grote voordeel van het Johnson & Johnson-vaccin is wel dat één prik volstaat. Onder meer de vaccinatie van kwetsbare groepen als daklozen en illegalen begint pas als dat vaccin er is.