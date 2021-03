Iachini neemt opnieuw over bij Fiorentina

De Italiaan Giuseppe Iachini neemt opnieuw over als hoofdcoach bij de Italiaanse eersteklasser Fiorentina, die dinsdag Cesare Prandelli ontslag zag nemen, zo maakte de club woensdag bekend.

De 56-jarige Iachini werd begin november vorig jaar nochtans ontslagen bij La Viola, nadat hij er net geen jaar trainer was geweest. In december 2019 had hij het roer overgenomen van Vincenzo Montella. Iachini werd toen opgevolgd door voormalig Italiaans bondscoach Prandelli.

De Florentijnen staan na 28 speeldagen in de Serie A tegenvallend veertiende. Afgelopen zondag werd nog met 2-3 verloren van AC Milan. Op de eerstvolgende speeldag na de interlandbreak gaan ze op zaterdag 3 april op bezoek bij Genoa.