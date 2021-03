Aanslag op enkel én WK-droom zorgt voor pijnlijke voetbalbeelden

In Vietnam droomden ze al luidop van een allereerste deelname aan het WK voetbal. Het land gaat momenteel dan ook aan kop van één van de acht Aziatische kwalificatiegroepen. Maar die droom lijkt nu ver weg.

In de competitiewedstrijd tussen Ho Chi Minh City en leider Hanoi liep Do Hung Dung, een van de sterren van de Vietnamese nationale ploeg, namelijk een zware enkelblessure op. Hij is waarschijnlijk een jaar buiten strijd door een horrortackle van Ngo Hoang Thinh, die zijn fout meteen inzag maar terecht met rood mocht gaan douchen.

Vietnam nam nog nooit deel aan een WK voetbal. Het staat momenteel eerste in Groep G, met 11 punten uit vijf wedstrijden. De acht groepswinnaars en vier beste tweedes plaatsen zich voor de volgende ronde van de Aziatische WK-kwalificatiecampagne.