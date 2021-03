“Maatjes” Noa Lang en Justin Kluivert willen Nederland Europese titel bij de beloften bezorgen: “De kleutertijd is voorbij”

Vanaf woensdag wordt in Hongarije en Slovenië het eerste deel van het EK U21 afgewerkt. Zonder België, maar met onder andere Nederland. Noa Lang en Justin Kluivert zijn twee van de blikvangers bij Oranje. Ze zijn al jaren “dikke maatjes” en willen hun land de Europese titel bezorgen.

LEES OOK (+). Het EK U21 gaat vandaag van start: deze tien beloftevolle voetballers houdt u maar beter in de gaten

Spanje is titelverdediger op het EK nadat het tijdens de vorige editie in de finale won van Duitsland. Die Mannschaft zit nu in een groep met Oranje, met ook nog Hongarije en Roemenië. Dat laatste land is de eerste tegenstander van de Nederlanders. Lang en Kluivert zijn er klaar voor.

“Ons team heeft veel verschillende kwaliteiten. Genoeg om het EK te kunnen winnen”, aldus een zelfverzekerde Lang bij de NOS. “Daar dromen we van, maar we moeten het ook durven uit te spreken. Het is heel simpel: als je dat niet zegt, kun je beter thuisblijven.”

Lang speelt momenteel de pannen van het dak bij Club Brugge, terwijl Kluivert flopte bij Roma en momenteel ook niet kan doorbreken bij RB Leipzig. “Ik ben hartstikke tevreden”, zegt Lang. “Ik had misschien met mijn talent wel wat verder kunnen zijn, maar het gaat zoals het gaat. Er zijn meerdere wegen die naar Rome leiden. En die van Justin ging direct, haha. Ik denk dat we allebei goed op weg zijn naar de top.”

Foto: ISOPIX

Kleutertijd

En samen blijven ze grappen en grollen. “Justin is zichzelf en ik ben mezelf”, aldus de aanvaller van blauw-zwart. “Wat mensen daar dan van vinden, moeten ze zelf weten. Als je ons niet kent, mag je een vooroordeel hebben. Maar blijf dan wel bij de feiten. Al is de kleuterschool wel voorbij, we zijn nu oud en wijs genoeg.”

“Die kant gaan we wel op”, vult Kluivert aan. “Maar je moet ook niet te snel willen opgroeien. We zijn 21 hè, we moeten onderweg ook genieten. We moeten niet doen alsof we nu al 30 zijn. Fouten maken hoort erbij. In het voetbal en daarbuiten. Als je zonder fouten door het leven gaat, heb je ook niets te vertellen na je carrière. En ik denk dat wij dat dan wel hebben.”

Nederland won tot nu toe twee keer het EK U21, namelijk in 2006 en 2007.