Legerminister wil Theo Francken (N-VA) weg na “onverantwoord” lekken van legergeheimen

N-VA-Kamerlid Theo Francken dreigt uit de Kamercommissie te worden gezet die de buitenlandse operaties van het Belgische leger opvolgt. Volgens defensieminister Dedonder (PS) schond hij op “onaanvaardbare en onverantwoorde manier” zijn geheimhoudingsplicht over lopende militaire operaties.

De Kamercommissie Opvolging van Buitenlandse missies vergadert traditioneel achter gesloten deuren, gelet op de delicate informatie over Belgische militaire operaties die daar wordt meegedeeld. De verschillende commissieleden mogen die informatie ook niet publiek maken, om de veiligheid van de Belgische troepen in het buitenland niet in gevaar te brengen, zo staat in het reglement.

Defensieminister Ludivine Dedonder (PS) stoort zich daarom aan een Twitter-bericht van Francken. Twee weken geleden meldde hij na zo’n commissie achter gesloten deuren dat het Belgische leger niet opnieuw deelneemt aan een campagne van het Franse leger in Mali tegen de daar aanwezige jihadistische terreurorganisaties: “Operatie Barkhane: geen deelname in 2021”, aldus Francken.

Loonverlies

Dedonder eist nu van Annick Ponthier (Vlaams Belang), de voorzitter van de Opvolgingscommissie Buitenlandse Operaties, dat zij het reglement toepast en Francken uit de Commissie zet wegens het verbreken van de geheimhoudingsplicht. “Een dergelijk lek is onverantwoord en onaanvaardbaar”, aldus Dedonder in haar brief aan Ponthier.

Ponthier, die zelf niet wenste te reageren, kan Francken op basis van het reglement louter tot de orde roepen. Maar ze kan Francken ook effectief uit de Commissie zetten wegens het schenden van de geheimhoudingsplicht. Dat zou betekenen dat Francken tot het einde van de legislatuur geen toegang meer krijgt tot alle Kamercommissies die achter gesloten deuren plaatsvinden, en dat er als bijkomende sanctie ook drie maanden lang 20 procent van de zijn parlementaire vergoeding wordt ingehouden.

Niet monddood

Ook binnen Defensiekringen is er ophef over de ‘tweet’ van Francken: “Die informatie is vertrouwelijk aan de parlementsleden meegedeeld, mede omdat de Franse autoriteiten nog niet officieel waren ingelicht dat België dit jaar niet deelneemt aan de operatie Barkhane. De Fransen zijn er logischerwijze niet over te spreken dat ze dat via Twitter hebben moeten vernemen, wat voor erg moeilijke diplomatieke relaties zorgt.”

Francken – die a langer op gespannen voet leeft met defensieminister Dedonder – vindt de kritiek van de minister onterecht en wil zich niet monddood laten maken.

“Er wordt in het parlement al maanden in alle openheid over de eventuele Belgische deelname aan de operatie Barkhane gediscussieerd. Dat Dedonder zegt dat we niet deelnemen, lijkt mij een duidelijke beleidsintentie van de minister én de regering die niet onder de geheimhoudingsplicht valt.”

Tegelijk beklemtoont Francken dat hij al jaren lid is van deze commissie achter gesloten deuren: “Daar wordt inderdaad erg delicate informatie besproken over waar onze militairen in het buitenland mee bezig zijn. Geen haar op mijn hoofd dat eraan denkt om informatie – waarmee ik onze uitgestuurde troepen in gevaar zou brengen – publiek te maken.”