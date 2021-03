Australiërs overspoeld door giftige spinnen na overstromingen

Na dagen van overstromingen door stortregens in een deel van de staat Nieuw-Zuid-Wales kunnen de Australiërs te maken krijgen met een invasie van giftige spinnen die voor de watersnood op de vlucht slaan, zo hebben de autoriteiten woensdag gewaarschuwd.

De inwoners waren woensdag opgelucht weer een blauwe hemel te zien, maar de autoriteiten waarschuwden dat ze zich moesten voorbereiden op een invasie van de Australische tunnelwebspin, waarvan het gif het sterkste van de wereld is. De spin komt in de streek van Sydney voor.

“De stijging van de temperaturen en de hoge vochtigheid vormen de perfecte cocktail voor een explosie van de aanwezigheid van de Atrax robustus in de komende dagen”, deelde Tim Faulkner, directeur van het Australian Reptile Park, mee. “Na de ongelooflijke overstromingen die we in Greater Sydney hebben meegemaakt, zijn de spinnen uit hun habitat verdreven en zoeken ze hun toevlucht tot drogere zones”, legde Faulkner in de mededeling uit. “Dat kan jammer genoeg betekenen dat ze binnenkort de huizen betreden.”

Beelden van tunnelspinnen die uit de overstroomde gebieden wegvluchtten, gingen de voorbije dagen viraal.

Het gif van de Atrax robustus is bijzonder sterk en werkt heel snel. Sinds een serum tegen het gif ontwikkeld werd in de jaren 1980, zijn er geen mensen meer aan gestorven. Het Australian Reptile Park, dat het serum in voorraad heeft, nodigde mensen die “de moed hebben”, uit de spin te vangen en naar inzamelpunten te brengen.