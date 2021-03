“Chef van Poetin” vraagt FBI in brief om onderzoek naar hem stop te zetten

De beruchte zakenman Yevgeny Prigozhin, die naar verluidt dicht bij president Vladimir Poetin staat, heeft de FBI een brief geschreven waarin hij vraagt zijn vervolging en de beloning voor zijn arrestatie in te trekken, volgens een persbericht dat woensdag werd vrijgegeven.

“De FBI moet onmiddellijk stoppen met het uitloven van een geldelijke beloning voor mijn gevangenneming en uitlevering aan de Verenigde Staten, omdat dat in strijd is met verschillende beginselen van de internationale mensenrechtenwetgeving”, schreef hij in de brief, gedateerd op dinsdag en gericht aan Christopher Wray, directeur van de federale politie van de VS.

De FBI heeft vorige maand een bericht uitgestuurd waarin 250.000 dollar (211.000 euro) wordt geboden voor “alle informatie die leidt tot de arrestatie” van Prigozhin, gezocht voor zijn rol in de Russische inmenging tijdens de Amerikaanse presidentsverkiezingen van 2016.

Hij wordt vervolgd voor “samenzwering om de Verenigde Staten te misleiden” en wordt ervan beschuldigd een “trollenfabriek” te hebben gefinancierd, die vanuit Rusland, via accounts op sociale netwerken, de winnende campagne van de Amerikaanse president Donald Trump (2017-2021) heeft ondersteund.

“Ik ben zo helder als kristal”

“Het is duidelijk dat de FBI de feiten verdraait en frauduleuze procedures gebruikt. Het is een amusante situatie: de fraudeurs proberen mij op frauduleuze wijze van fraude te beschuldigen, terwijl ik zo helder als kristal ben,” aldus Prigozhin, in de verklaring van zijn bedrijf Concord.

Prigozhin wordt er door veel westerse mogendheden en Russische media van verdacht de financier te zijn van de ondoorzichtige huurlingengroep Wagner, waarvan de manschappen hebben gediend in Syrië, Libië en verscheidene andere Afrikaanse landen. Prigozhin, die als een naaste medewerker van de Russische president wordt beschouwd, was ooit een van de leveranciers van de keukens van het Kremlin, waardoor hij de bijnaam “Poetins chef” kreeg.