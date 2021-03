Het geheim voor het Britse vaccinatiesucces? “Hebzucht en kapitalisme”, aldus Boris Johnson

De Britse premier Boris Johnson heeft een politiek weinig correcte uitspraak gedaan over het succes van de Britse vaccinatiecampagne. Johnson zou tijdens een besloten virtuele vergadering met de parlementsleden van zijn Conservatieve Partij hebben gezegd dat het succes van het Britse vaccinatieprogramma te danken was aan “hebzucht en kapitalisme”.

Bronnen van de BBC melden wel dat Johnson die uitspraken vervolgens meteen weer “met nadruk” had ingetrokken. Diezelfde bronnen benadrukten ook dat de uitspraken van Johnson geen verwijzing waren naar het conflict met de Europese Unie over de levering van vaccins, maar dat de Britse premier verwees naar de motivaties van farmabedrijven. Volgens een ander parlementslid maakte Johnson dan weer een grapje over de fractieleider van de Conservatieven die naast hem zat, en die gulzig kaasblokjes aan het eten was.

In het Verenigd Koninkrijk hebben inmiddels al 28,3 miljoen mensen – meer dan de helft van de volwassen bevolking – een eerste dosis van het vaccin gekregen.