SpaceX lanceert succesvol nieuw pakket Starlink-satellieten

Het Amerikaanse ruimtevaartbedrijf SpaceX heeft woensdag succesvol een nieuw pakket Starlink-satellieten gelanceerd, zo heeft de krant Florida Today gemeld.

Om 9.28 uur Belgische tijd vertrok van op Cape Canaveral een Falcon-9 draagraket van SpaceX. De eerste rakettrap vloog voor de zesde keer en landde acht minuten later op het droneship ‘Of course I still love you’. Het was de 78ste succesvolle recuperatie van een eerste trap sinds 2015.

Iets meer dan een uur na lift-off zette de tweede trap zestig satellieten uit voor Starlink, het breedbandnetwerk dat SpaceX aan het uitbouwen is.

Het was reeds de 23ste missie voor Starlink. Er zij daarbij al 1.385 kunstmanen in de ruimte gebracht.

