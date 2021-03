Harry en Meghan hebben alvast één leugen verteld bij Oprah

In hun interview met Oprah vertelden prins Harry en Meghan Markle dat ze niet op 19 mei 2018 getrouwd zijn, maar wel drie dagen eerder in een besloten ceremonie in hun tuin. “Niets van aan”, klinkt het nu in kerkelijke kringen.

“Drie dagen voor ons huwelijk waren we eigenlijk al getrouwd, maar niemand weet dat”, zo beweerde Meghan in het interview voor de Amerikaanse zender CBS. “We hebben de aartsbisschop van Canterbury opgebeld en hem gevraagd of hij naar onze tuin wilde komen. We wilden niet alleen een dag voor het publiek, we wilden een trouwdag voor onszelf. We hebben dus een ceremonie gehouden in onze achtertuin, gewoon met ons drietjes. De geloften die ik heb ingekaderd zijn de woorden die ik toen heb uitgesproken.”

Maar dat zou dus niet rechtsgeldig kunnen, klinkt het in kerkelijke kringen. Niet alleen zouden er dan te weinig getuigen aanwezig zijn geweest, enkel de aartsbisschop is niet genoeg. Het publiek moet ook toegang hebben tot een huwelijk voor de kerk, want er mogen bezwaren geuit worden. De Anglicaanse kerk verbiedt het trouwens ook om twee keer te trouwen, dus de publieke ceremonie had in dat geval niet kunnen doorgaan. De huwelijksdatum op de akte is dan ook 19 mei 2018.

Een woordvoerder van het koppel laat weten dat het om een misverstand ging. Zo zou het koppel gesproken hebben over een symbolische ceremonie en geen wettelijke verbinding. De onthullingen zijn alleszins koren op de molen van de tabloids die onmiddellijk alles uit het Oprah-interview in twijfel trekken.