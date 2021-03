Kappers en schoonheidsspecialisten verontwaardigd over nieuwe sluiting contactberoepen

United Hairdressers en de Belgische Beauty Federatie, de twee grootste beroepsorganisaties in de sector van de niet-medische contactberoepen, reageren verontwaardigd op de nieuwe sluiting. “Deze lockdown gaat geen verschil maken voor het virus, wel voor ons inkomen”, klinkt het in een gezamenlijk persbericht. Eenzelfde geluid valt te noteren bij sectorfederatie Febelhair.

Het Overlegcomité besliste woensdag om een “paaspauze” in te lassen. Nieuwe, strengere maatregelen die vier weken worden aangehouden, moeten ervoor zorgen dat de coronacijfers opnieuw onder controle komen.

De kappers en andere niet-essentiële contactberoepen moeten vanaf zaterdag opnieuw de deuren sluiten en zijn daar niet over te spreken. Met zes maanden sluiting in de afgelopen twaalf maanden hebben we meer dan ons steentje bijgedragen, klinkt het in het persbericht. Daarom eist de sector “duidelijke garanties” dat ze binnen vier weken weer mogen heropenen.

De sector was naar eigen zeggen wel te vinden voor een harde lockdown, maar niet voor een selectieve lockdown. “We voelen ons geviseerd”, zegt Christ Maenhout van sectorfederatie Febelhair aan VRT NWS. Bovendien betwisten de organisaties dat de contactberoepen verantwoordelijk zouden zijn voor een hogere besmettingsgraad. “Er is geen enkel wetenschappelijk bewijs dat de broeihaarden van besmettingen bij de contactberoepen liggen, integendeel zelfs. We zullen de regering vragen om tekst en uitleg. Op basis daarvan zullen we kijken welke verdere stappen we zullen nemen”, aldus Mario Blokken van de Belgische Beauty Federatie.

De niet-medische contactberoepen vragen de overheid om werk te maken van een sectoraal steunpakket, met onder meer een verlaging van het btw-tarief. “De schade in de sector is enorm en er is nood aan een duurzame ondersteuning om de sector te herstellen”, besluit Yuri Luyckx van United Hairdressers.

