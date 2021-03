Dan toch geen paaslockdown in Duitsland: Merkel maakt bocht na storm van kritiek

Normaal zou Duitsland tussen 1 en 5 april een strenge lockdown invoeren, maar daar stapt bondskanselier Angela Merkel nu van af. Na heel wat kritiek schrapt ze het plan een dag nadat het was aangekondigd. “Ik neem mijn verantwoordelijkheid.”

De paaslockdown zou de strengste lockdown worden die Duitsland in de coronacrisis heeft gehad. Maar Merkel overlegde woensdag onaangekondigd met de deelstaatpremiers en besloot het land toch niet lam te leggen in de eerste vijf dagen van april.

Vroeg op dinsdag was Merkel met de deelstaatpremiers juist overeengekomen de coronamaatregelen te verscherpen en te verlengen. Vrijwel alle winkels moesten gedurende die vijf dagen dicht en religieuze diensten moesten met Pasen via het internet worden gehouden.

“Een vergissing”

Naderhand volgde onder meer kritiek op de marathonvergadering waarin werd besloten tot de maatregelen. Premier Markus Söder van de deelstaat Beieren zei dat als “essentiële besluiten” worden genomen tussen 01.00 en 03.00 uur ’s nachts, het risico bestaat dat sommige details niet goed zijn uitgewerkt. Ook vanuit het bedrijfsleven klonk kritiek. Volgens critici bestond het risico dat mensen nu massaal voor de paasdagen zouden gaan winkelen.

Het overleg waarin woensdag werd besloten de maatregelen terug te draaien, duurde volgens Duitse media uiteindelijk maar 41 minuten. Waarna de Bondskanselier de burgers toesprak.

“Het idee van een paaslockdown is ontworpen met de beste bedoelingen. Omdat we er absoluut in moeten slagen om de derde golf van de pandemie te vertragen en om te keren. Desalniettemin was het idee van de zogenaamde paasrust een vergissing, het had goede redenen, maar kon in de korte beschikbare tijd niet goed genoeg worden geïmplementeerd.”

Ze neemt alle schuld op zich. “Dit is mijn fout en enkel mijn fout. Ik heb uiteindelijk de eindverantwoordelijkheid voor alles.”

