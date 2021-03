Tot 2036 in het Kremlin? Russisch parlement laat president Vladimir Poetin toe om voor nog twee mandaten te gaan

De Russische parlementsleden hebben woensdag een wet goedgekeurd die Vladimir Poetin het recht geeft nog twee keer kandidaat te zijn voor het presidentschap van Rusland. Daarmee kan Poetin tot in 2036 in het Kremlin blijven.

De wet dient om de kieswetgeving in overeenstemming te brengen met de nieuwe normen van de grondwet , zo staat op de website van het hogerhuis van het parlement. Ze volgt op een referendum dat in de zomer van 2020 over de grondwet werd gehouden.

Een omstreden amendement van de grondwet laat de 68-jarige president toe aan de macht te blijven, terwijl dat in theorie niet meer kon na afloop van zijn huidige mandaat in 2024.

De beperking tot twee mandaten blijft bestaan, “maar geldt niet voor diegenen die de post van staatshoofd bekleedden voor de inwerkingtreding van de amendementen van de grondwet”, zo staat in de tekst die door de parlementsleden is goedgekeurd. Dit zet de teller voor Poetin weer op nul.

Opposant Aleksej Navalny had het referendum als een “enorme leugen” afgedaan en de ngo Golos, gespecialiseerd in toezicht op verkiezingen, noemde het een “ongeziene” aantasting van de soevereiniteit van het Russische volk.