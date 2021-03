REACTIE ONDERWIJS. “Houd uw kleuters zo veel mogelijk thuis”

Het Christelijk Onderwijsverbond (COV) vindt het onbegrijpelijk dat “het personeel van het kleuteronderwijs in de vuurlinie moet blijven staan”. Het Overlegcomité besliste woensdag dat het basis en secundair onderwijs de week voor de paasvakantie moet overschakelen op afstandsonderwijs, maar dat kleuters naar school mogen blijven gaan.

De redenering is dat besmettingen zich vooral voordoen in de leeftijdsgroep van tien tot negentien jaar, maar het COV wijst erop dat kleuters amper getest worden. De vakbond krijgt van zijn leden het signaal dat er in het kleuteronderwijs veel besmettingen en veel afwezigheden zijn.

“De grens van wat mogelijk is, is ook in kleuteronderwijs al lang bereikt. Omdat kleuters zich veel moeilijker aan de coronamaatregelen kunnen houden, is de kleuterschool bij uitstek een kruispunt van menselijke contacten en dus van besmettingen”, zegt algemeen secretaris Marianne Coopman. “Het personeel is er onvoldoende beschermd, het sneltesten komt veel te traag op gang en ook op het vlak van vaccinaties van het personeel worden zo goed als geen inspanningen gedaan.”

De vakbond roept ouders op om hun kleuters zo veel mogelijk thuis te houden.

OVSG: “Alles gedaan om scholen open te houden, maar limieten zijn bereikt”

“We hebben er alles aan gedaan om de scholen open te houden, maar de limieten zijn bereikt.” Dat stelt de Onderwijsvereniging van Steden en Gemeenten (OVSG) na de beslissing van het Overlegcomité om de basis- en secundaire scholen de week voor de paasvakantie te sluiten.

De OVSG begrijpt dat het vanuit virologisch oogpunt moeilijk was om de scholen open te laten. De verenging is wel tevreden dat de kleuters naar school mogen blijven gaan en dat er in de week voor de paasvakantie nog examens mogen worden georganiseerd.

Verder is er nog veel onduidelijkheid over wat de maatregelen concreet betekenen voor de scholen en leerlingen. Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts (N-VA) zit woensdag nog samen met de onderwijspartners over de praktische organisatie.

Gezinsbond vraagt snelle organisatie van noodopvang

De Gezinsbond vraagt een snelle organisatie van noodopvang en het recht op tijdelijke werkloosheid voor wie geen opvang vindt tijdens de zogenaamde “paaspauze”. Het Overlegcomité besliste woensdag onder meer om de lessen in het lager en secundair onderwijs vanaf maandag op te schorten. “Voor veel ouders dreigen de strengere coronamaatregelen de druppel te worden die de emmer doet overlopen”, klinkt het bij algemeen directeur Jeroen Sleurs.

Er is begrip voor de maatregel om de paasvakantie te verlengen en de oproep om te zoeken naar alternatieven voor buitenschoolse opvang, maar de Gezinsbond vraagt een oplossing voor wie opvang wél nodig heeft. Daarom rekent de organisatie erop dat lokale besturen de verlenging van de subsidies voor noodopvang overal waar nodig zullen inzetten.

Voor de Gezinsbond moet ook tijdelijke werkloosheid of een gelijkaardig opvangverlof voor ouders in alle statuten en alle situaties een recht zijn. “Niet alleen voor ouders van kinderen van wie het kamp of de stage geannuleerd is, maar ook voor gezinnen die te horen krijgen dat hun kind niet naar de opvang mag omdat ze geen voorrang hebben. Het kan niet de bedoeling zijn dat ouders noodgedwongen hun kinderen bij grootouders onderbrengen van wie het grootste deel nog altijd niet gevaccineerd is”, klinkt het.

“We proberen bij de ouders begrip te creëren voor die strengere maatregelen nu blijkt dat ook het aantal besmettingen bij kinderen stijgt, maar we vragen ook aan de overheden om zich niet te verliezen in politieke discussies over bevoegdheden en strikte, bureaucratische interpretaties als het bijvoorbeeld gaat over tijdelijke werkloosheid voor ouders die geen opvang vinden. We roepen alle betrokkenen op om snel te schakelen en de subsidies voor noodopvang efficiënt te gebruiken”, besluit Jeroen Sleurs.