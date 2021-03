REACTIE EXPERTS. “Als we maatregelen optellen met vaccinaties, hoop ik dat we er komen”

“Als we alle maatregelen optellen met de vaccinaties, hoop ik dat het voldoende zal zijn.” Dat heeft viroloog Marc Van Ranst verklaard aan VTM Nieuws. Hij noemt de beslissingen die genomen zijn op het Overlegcomité “een stevige ingreep”.

Doel van de maatregelen is volgens Van Ranst tweeledig: ervoor zorgen dat een nieuwe golf vermeden wordt of zo klein mogelijk blijft, en de curve naar beneden krijgen. “Als we op een hoog plateau blijven zitten, is contacttracing niet mogelijk. De curve moet naar beneden”, zegt hij. “Het zal nog even duren vooraleer we resultaten van de nieuwe regels zien, maar dit zou het begin van de derde golf toch moeten kunnen ombuigen.”

De vorige maatregelen hebben zeventien weken lang goed gewerkt, maar zijn volgens de viroloog niet voldoende voor de Britse variant van het coronavirus. “De nieuwe maatregelen zullen ons al in een betere positie zetten”, meent hij. De maatregelen in combinatie met de paasvakantie en de vaccinatie, zouden ons vooruit moeten helpen, aldus Van Ranst.

“Ons gedrag is bepalend”

Belangrijk daarbij is dat er voldoende handhaving komt. “Het is nog afwachten hoe dit gecontroleerd gaat worden, maar de maatregelen mogen alvast geen dode letter blijven. Ons gedrag is bepalend, wij zijn de cijfers.”

De viroloog durft niet te zeggen of vier weken “paaspauze” voldoende zal zijn om de curve naar beneden te krijgen. “We kijken beter naar de cijfers, maar de vooropgestelde doelen lijken moeilijk haalbaar”, zegt hij. “We zullen er goed over moeten nadenken hoe we deze paasvakantie gaan inplannen.” Massaal naar de zee of dierenparken trekken, is volgens Van Ranst geen goed idee.

Geert Molenberghs: “Eerst nog kleine stijging, daarna zal curve ombuigen”

Volgens biostatisticus Geert Molenberghs (UHasselt/KU Leuven) zullen de coronacijfers nog stijgen tot ongeveer 7.000 besmettingen per dag, maar zal de curve daarna ombuigen. “De genomen maatregelen zouden daarvoor normaal gezien wel voldoende moeten zijn.”

Molenberghs verwacht de komende dagen nog een verdere stijging alvorens de nieuwe maatregelen hun resultaten zullen tonen, “tot ongeveer een maximum van 7.000 besmettingen per dag. Volgens onze statistieken zullen zo’n 800 à 900 ziekenhuisbedden op intensieve zorg bezet worden door Covid-patiënten.”

De maatregelen die het Overlegcomité woensdag genomen heeft, zijn volgens de biostatisticus voldoende om de curve om te buigen. “Bij de tweede golf, in oktober en november, zaten we aan 25.000 besmettingen per dag en zijn we ook op een maand tijd naar 2.500 dagelijkse besmettingen gegaan. We zitten nu bovendien in een andere situatie: er is vroeger ingegrepen, en de rek op de stijging van het aantal besmettingen is er stilletjes aan aan het uitgaan.”

Molenberghs denkt dat de periode van vier weken daarom voldoende moet zijn om opnieuw op een laag niveau van besmettingen en ziekenhuisopnames te komen. “Ook in Ierland en Portugal zagen we dat de overheid streng heeft ingegrepen, en dat de curve snel is afgebouwd. Bovendien zullen we over vier weken een extra beschermingslaag door de vaccinaties hebben.”

Foto: Guy Puttemans

Hoofdarts UZ Gent: “Maatregelen zijn juist gericht op de pijnpunten die we zien”

Hoofdarts Frank Vermassen van het UZ Gent betreurt dat scholen niet kunnen openblijven, maar hij beschrijft de maatregelen die woensdag genomen zijn als “juist gericht op de pijnpunten die we zien”. Het UZ merkt dat positieve testen bij tieners en zelfs jongere kinderen toenemen. “Als je deze curve volgt, weet je waar het uitkomt”, zegt Vermassen.

Het aantal patiënten is in het UZ Gent - het grootste ziekenhuis van Vlaanderen - stelselmatig aan het toenemen. Momenteel krijgen er 58 mensen vandaag verzorging met 27 zware gevallen op intensieve zorgen. Zeventien patiënten liggen er al lange tijd na een moeizame revalidatie door de gevolgen van het virus.

Het ziekenhuis heeft mathematisch gezien nog capaciteit, maar “zal de komende dagen sowieso het maximum van de eerste golf naderen”, voorspelt Vermassen. En het UZ Gent heeft het voorbije jaar maar liefst 1.109 gevallen van Covid-19 moeten opnemen.

Een derde golf met het aantal bijkomende patiënten dat het ziekenhuis in de tweede golf heeft moeten slikken, moest absoluut vermeden worden. “Als we een beetje de reguliere zorg willen garanderen, was het absoluut noodzakelijk om het aantal besmettingen te verminderen.”

Foto: IF

Zorgnet-Icuro: “Opnieuw collectieve inspanning leveren”

Zorgkoepel Zorgnet-Icuro hoopt dat de extra maatregelen zullen volstaan om de toestroom van coronapatiënten in de ziekenhuizen onder controle te houden. “De komende twee tot drie weken zullen sowieso nog heel erg zwaar worden, met mogelijk een verdubbeling van het aantal patiënten op intensieve zorgen”, klinkt het bij gedelegeerd bestuurder Margot Cloet.

Het aantal ziekenhuisopnames en patiënten op intensieve zorgen zit al dagen in stijgende lijn. Federaal minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke (Vooruit) zei woensdag op de persconferentie na het Overlegcomité dat er op dit moment 637 patiënten intensieve zorgen nodig hebben, dat zijn er 36 meer dan dinsdag. Viroloog Steven Van Gucht voorspelt dat, als dit tempo aanhoudt, de drempel van 1.000 patiënten op intensieve zorgen midden april overschreden wordt.

Volgens Zorgnet-Icuro geven de prognoses aan dat het aantal patiënten op intensieve zorgen de komende twee tot drie weken inderdaad nog kan verdubbelen. Gedelegeerd bestuurder Margot Cloet zegt dat er alleszins nog loodzware weken aankomen voor het personeel in de ziekenhuizen. “We horen nu al dat de mensen in de ziekenhuizen bijzonder gedemotiveerd geraken omdat ze andere zorg moeten afbouwen”, klinkt het.

Cloet is dan ook tevreden dat er woensdag bijkomende maatregelen aangekondigd werden. Of die zullen volstaan om de druk op de ziekenhuizen te doen dalen, is echter de vraag. “We zullen opnieuw een collectieve inspanning moeten leveren. Hopelijk zal dat voldoende zijn om uit deze verschrikkelijke crisis te geraken. Ik hoop dat de maatregelen niet nog strenger moeten, want ze zijn al erg ingrijpend voor de samenleving.”

Foto: BELGA

Elke Van Hoof: “Ik had nu echt wel een mentaal noodplan verwacht”

De communicatie van premier Alexander De Croo over de nieuw ingevoerde “paaspauze” was goed, maar er is nog te weinig aandacht voor de rol van elke Belg in het terugdringen van de slechte coronacijfers. Dat zegt klinisch psycholoog Elke Van Hoof (VUB) woensdag in een reactie na het Overlegcomité. Ze benadrukt nogmaals dat experten moeten stoppen met het ondermijnen van de beslissingen van de overheden.

“Wat ik nu echt wel had verwacht is een mentaal noodplan. Er wordt geen aandacht gegeven aan de rol van elke Belg. Hoe moeten zij die vier weken overbruggen? Hoe moeten we werken en voor de kinderen zorgen? Hoe gaan we zien of we goed bezig zijn?”, vraagt Van Hoof zich af.

Dat de crèches en kleuterklassen open blijven, vindt ze voor het mentaal welzijn van jonge ouders erg goed. Al stelt ze zich meteen de vraag hoe de kappers, die opnieuw moeten sluiten, en andere handelaars de nieuwe mentale dreun moeten verwerken. Het gebrek aan een mentaal noodplan kan ervoor zorgen dat de verstrengingen nog te los worden nageleefd.

“Iedereen heeft een eigen invulling van de coronamaatregelen en dat baart zorgen. In het echte leven overschrijden we de regels zonder slechte bedoelingen. We zijn niet zo goed in het evalueren van ons eigen gedrag. Die factor wordt te weinig in rekening genomen. De verheerlijking van het cijfermateriaal gaat voorbij aan de real life data”, merkt Van Hoof.

Foto: Tim Dirven

Kurt Barbé: “Er kan ademruimte komen tegen 1 mei”

De verstrengingen komen op een goed moment, want de Britse variant begint nu echt voor problemen te zorgen. Bovendien is deze ‘paaspauze’ het juiste moment om toch nog uitzicht te houden op het perspectief van 1 mei en de heropening van de cafés. Dat zegt biostatisticus Kurt Barbé (VUB) in een reactie na het Overlegcomité.

De vier weken durende ‘paaspauze’ die premier Alexander De Croo (Open VLD) aankondigde moet niet enkel het ziekenhuisapparaat verlichten, maar ook het voorgestelde perspectief behouden. “Zelfs met de cijfers die al een hele tijd op een plateau zaten, was er bitter weinig mogelijk voor versoepelingen. En zeker niet van de aard om de horeca te openen”, verklaart Barbé.

De biostatisticus gelooft dat de verstrengingen kunnen leiden tot een daling in cijfers gelijkaardig aan die na de tweede piek. “We kunnen een halveringstijd van veertien dagen halen. Dat is realistisch. We hebben gezien dat het kan. Op vier weken krijg je dan een reductie van een factor vier en dat is mooi meegenomen. Dan zitten we op een veel aangenamer cijfer”, zegt Barbé.

De Britse variant die nu dominant geworden is in ons land, blijkt volgens de analyses van Barbé niet enkel besmettelijker, maar zorgt ook voor een sterker ziektebeeld.

“Deze gamechanger is pas sinds deze week kwantitatief duidelijk geworden. De hospitalisatiekans, en dan heb ik het specifiek over de conditionele kans om bij opname doorverwezen te worden naar intensieve zorg, is met 30 tot 50 procent toegenomen”, zegt hij. “Dan moet je realiseren dat zelfs op een zachte helling de gevolgen veel problematischer zijn. Met dat inzicht is dit het geschikte moment voor de verstrenging”, besluit Barbé.

Marc Noppen: “Werk maken van de acceleratie van het vaccinatieprogramma”

In het UZ Brussel in Jette reageert CEO Marc Noppen enigszins opgelucht op de verstrengingen. “Ik vind het positief en moedig dat deze maatregelen zijn genomen”, zegt hij. Voor Noppen wordt het nu zaak om mensen de maatregelen te doen naleven en vooral om perspectief te bieden met de acceleratie van het vaccinatieprogramma.

Van de maatregelen die premier De Croo heeft aangekondigd, onthoudt de CEO van het UZ Brussel vooral drie zaken. Een betere controle op de maatregelen, “want ik denk dat ze in de laatste weken de teugels stevig hebben laten vieren”, stelt Noppen. De nieuwe beperking van het aantal contacten tussen de mensen en ten slotte het werken aan een efficiëntere vaccinatiecampagne. “Als het globaal genomen wat rustiger wordt in de maatschappij, kan er werk gemaakt worden van de acceleratie van het vaccinatieprogramma. Dat is ook een positief iets dat meer perspectief biedt”, stelt Noppen.

De Britse variant heeft in de testuitslagen van het UZ Brussel de originele variant zo goed als volledig verdrongen. De hogere besmettelijkheid is daarbij een extra uitdaging. “We hebben misschien de snelheid van verspreiding onder de bevolking niet zien aankomen. Het is een nieuw beestje met een nieuw ziektebeeld”, aldus Noppen.

In het UZ Brussel werden in de afgelopen 24 uur acht nieuwe coronagevallen opgenomen. In totaal worden er nu 48 Covid-patiënten verzorgd, waarvan 15 patiënten op intensieve zorgen. “Wij verwachten de eerstkomende tien dagen en twee weken nog een stijging van de cijfers. We hopen dat we gebruik kunnen maken van de relatievere rust tijdens de paasvakantie. Zo kunnen we ook de niet-Covid-zorg blijven voorzien”, besluit Noppen.

Foto: BELGA

Geert Meyfroidt: “Behoorlijk strenge maatregelen, maar wel nodig”

Het zijn behoorlijk strenge maatregelen, maar niemand kan ontkennen dat ze nodig waren. Dat zegt intensivist Geert Meyfroidt (UZ Leuven) na afloop van het Overlegcomité. “Vanuit het standpunt van het ‘normale’ leven, wat we misschien al een tijdje uit het oog hebben verloren, zijn deze maatregelen behoorlijk streng, maar het is een balans natuurlijk. Volgens sommigen is het streng, volgens anderen niet streng genoeg. Het belangrijkste is dat iedereen zich aan de maatregelen houdt.”

De vaccinatie kan voor de intensivist niet snel genoeg gaan. “We kunnen de maatregelen pas beginnen lossen als de 65-plussers gevaccineerd zijn. Hopelijk verloopt de geplande versnelling van de vaccinatie dan ook zoals voorzien. De periode van vier weken die de regering nu voor ogen heeft voor deze maatregelen, zal afhankelijk zijn van het aantal vaccinaties dat gebeurt.” Ook het komende lenteweer kan volgens Meyfroidt een positieve impact hebben op de verdere verspreiding van het virus.

Ondertussen is een tweede corona-afdeling op intensieve zorgen in UZ Leuven geopend. “De plannen voor volgende opschaling liggen ook klaar. Het moeilijke blijft dat we de gewone zorg moeten uitstellen. Veel patiënten gaan weer het bericht krijgen dat hun operatie moet worden verplaatst, daar zien zij en wij, als personeelsleden, erg hard van af.”