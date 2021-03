REACTIE HANDELAARS. “Winkels betalen prijs voor falend overheidsbeleid”

De handel moet de prijs betalen voor het falende overheidsbeleid. Dat zegt handelsfederatie Comeos, die vooral grote ketens vertegenwoordigt. “Winkels zijn nooit een bron geweest van besmettingen en moeten zich nu al voor de derde keer herorganiseren. Dat valt niet te begrijpen”, luidt het. Ook het NSZ is teleurgesteld. “Zelfstandigen zijn alweer het slachtoffer.”

REACTIE BEDRIJVEN: “Waar blijft de exponentiële curve van de vaccinatie?”

“Er zijn broeihaarden in tientallen scholen maar nergens in winkels. Winkelen is perfect veilig, dat bewijzen we al maanden”, zegt Dominique Michel, CEO van Comeos. Winkelen op afspraak is voor heel wat winkels niet rendabel, zegt hij. Voor de grootste winkels vraagt Comeos dat er meer dan vijftig klanten binnen zouden mogen. “De grootste winkels zijn net de veiligste”, luidt de redenering.

Comeos haalt uit naar de manier waarop de overheid de vaccinatiecampagne organiseert. In andere landen gaat het sneller, klinkt het. “Hoe kan een overheid nog steeds vrede nemen met het feit dat op zondag nauwelijks wordt gevaccineerd? Dat is de realiteit in België. Het land staat in brand maar op zondag blussen we niet.” De organisatie klaagt ook over onduidelijkheid over zelftesten.

NSZ: “130.000 zelfstandigen voor schut gezet”

Ook het Neutraal Syndicaat voor Zelfstandigen (NSZ) begrijpt dat “doortastende maatregelen nodig zijn” om de viruscirculatie terug te dringen, maar is niet te spreken over het sluiten van de contactberoepen en het feit dat niet-essentiële winkels enkel op afspraak mogen werken. “Zelfstandigen zijn alweer het slachtoffer van de beslissingen van vandaag, die helemaal op niets zijn gebaseerd. Geen enkele studie wijst uit dat de broeihaard bij hen ligt. Dit is symboolpolitiek die op niets gestoeld is.”

Begrip voor extra maatregelen is er zeker nu het virus weer piekt, maar NSZ is niet te spreken over het feit dat de winkels en de contactberoepers opnieuw het slachtoffer zijn van de nieuwe verstrengingen. “Het nieuwe omzetverlies kunnen ze nooit meer goedmaken. Dat is gewoonweg lachen met hen, een nieuwe mokerslag. De niet-essentiële winkels zijn al ruim drie maanden gesloten geweest. Winkelen op afspraak is niet rendabel, zelfs niet met twee personen uit dezelfde bubbel. Het is dus essentieel dat alle steunmaatregelen moeten behouden blijven.”

“De contactberoepers zijn nog maar ruim drie weken open en worden opnieuw geviseerd. Nochtans werd er beloofd dat zij sowieso mochten open blijven na heropening. Het is bijzonder jammer dat deze belofte gebroken wordt. Bovendien is ook deze beslissing helemaal op niets gebaseerd. Geen enkele studie wijst uit dat de broeihaard bij zelfstandigen ligt. Dit is symboolpolitiek die op niets gestoeld is. Wij hadden net gehoopt dat de overheid het probleem zou oplossen waar het zich stelt –de impact van de kinderen en jongeren blijkt enorm – en ging inzetten op een aanzienlijke versnelling van het vaccinatieproces.”

Kappers en schoonheidsspecialisten: “Geen verschil voor virus, wel voor ons inkomen”

United Hairdressers en de Belgische Beauty Federatie, de twee grootste beroepsorganisaties in de sector van de niet-medische contactberoepen, reageren verontwaardigd op de nieuwe sluiting. “Deze lockdown gaat geen verschil maken voor het virus, wel voor ons inkomen”, klinkt het woensdag in een gezamenlijk persbericht. Eenzelfde geluid valt te noteren bij sectorfederatie Febelhair.

De kappers en andere niet-essentiële contactberoepen moeten vanaf zaterdag opnieuw de deuren sluiten en zijn daar niet over te spreken. Met zes maanden sluiting in de afgelopen twaalf maanden hebben we meer dan ons steentje bijgedragen, klinkt het in het persbericht. Daarom eist de sector “duidelijke garanties” dat ze binnen vier weken weer mogen heropenen.

De sector was naar eigen zeggen wel te vinden voor een harde lockdown, maar niet voor een selectieve lockdown. “We voelen ons geviseerd”, zegt Christ Maenhout van sectorfederatie Febelhair aan VRT NWS. Bovendien betwisten de organisaties dat de contactberoepen verantwoordelijk zouden zijn voor een hogere besmettingsgraad. “Er is geen enkel wetenschappelijk bewijs dat de broeihaarden van besmettingen bij de contactberoepen liggen, integendeel zelfs. We zullen de regering vragen om tekst en uitleg. Op basis daarvan zullen we kijken welke verdere stappen we zullen nemen,” aldus Mario Blokken van de Belgische Beauty Federatie.

De niet-medische contactberoepen vragen de overheid om werk te maken van een sectoraal steunpakket, met onder meer een verlaging van het btw-tarief. ?De schade in de sector is enorm en er is nood aan een duurzame ondersteuning om de sector te herstellen?, besluit Yuri Luyckx van United Hairdressers.

Antwerpse winkeliers: “Onbegrijpelijke symboolpolitiek”

De beslissing van het Overlegcomité om niet-essentiële winkels alleen nog de deuren te laten openen op afspraak kan op weinig begrip rekenen bij Antwerpse winkeliers. “Dit is onbegrijpelijke symboolpolitiek”, vindt Nico Volckeryck, Antwerps NSZ-voorzitter en voorzitter van winkeliersvereniging Quartier National. “Het is nu al de derde keer dat men de winkels eigenlijk ‘sluit’, terwijl bij de vorige lockdown nog door virologen én ministers is erkend dat de besmettingen niet in de retail plaatsvinden.”

Volckeryck wijst er verder op dat de kerst- en soldenperiode in principe de drukste van het jaar is voor retailwinkels en dat het aantal besmettingen toen ook niet steeg. “Wij begrijpen dit dus niet”, zegt hij. “Laten uitschijnen dat op afspraak open mogen blijven een goed alternatief is, is onzin. Retailwinkels moeten het voor 70 procent van passanten hebben. Bovendien is het voor winkeliers met personeel erg moeilijk om in te schatten of ze hun medewerkers moeten laten komen of ze hen beter op technische werkloosheid zouden zetten.”

De voorzitter van de winkeliersvereniging van de Antwerpse Modewijk vreest dat heel wat collega’s de komende weken gewoon de deuren zullen sluiten. “Ik begrijp ook niet dat burgemeesters worden opgeroepen om aan ‘crowd control’ te doen”, zegt Volckeryck. “Het is al maanden rustig in onze winkelstraten. Je vraagt je af in welke realiteit de ministers leven.”

Dat je op afspraak wel weer met twee mag winkelen als het is met een persoon waarmee je samenwoont, is volgens Volckeryck wel een lichtpuntje. “Met twee is het altijd leuker en veel mensen hebben hun partner er graag bij om bijvoorbeeld te zien of die een bepaald kledingstuk mooi vindt”, stelt hij. “Het was wel beter geweest als men het meteen had uitgebreid naar de familiale bubbel.”

Modehandelaars vrezen grote rem op verkoop

Modehandelaars vrezen dat de verkoop op afspraak een grote rem zal zetten op hun verkoop. “Maar het is beter dan een sluiting”, zegt directeur Isolde Delanghe van sectorfederatie ModeUnie.

De niet-essentiële winkels mogen vanaf zaterdag enkel nog klanten ontvangen die een afspraak maakten. De modaliteiten zijn nog niet helemaal duidelijk, maar ModeUnie verwacht dat de handelaars creativiteit aan de dag zullen leggen om op die manier te werken. Dat mensen met twee mogen komen, is voor de sector bovendien een opsteker, luidt het.

Maar omzetverlies zal er toch zijn, denkt ModeUnie. De organisatie vraagt dan ook extra steun. De modehandelaars zouden dezelfde steun moeten krijgen als de ondernemers die moeten sluiten, vindt Delanghe. De Vlaamse regering zou dan weer snel werk moeten maken van de herstartlening, klinkt het. Met die voordelige lening kunnen handelaars hun facturen voor bestellingen betalen.