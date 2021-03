Grote voorraad coronavaccins van AstraZeneca in Italië komt naar België (maar is niet voor ons land bestemd)

Van de 29 miljoen AstraZeneca-vaccins die in Italië zijn opgeslagen, wordt meer dan de helft binnenkort naar België overgevlogen. De vaccins zijn echter niet - alleen - voor ons land bestemd, maar zullen vanuit België verdeeld worden naar andere landen uit de Europese Unie.

Na berichten over grote hoeveelheden vaccins die in een fabriek in het Italiaanse Anagni waren opgeslagen, liet de Italiaanse overheid een inspectie uitvoeren. Daaruit bleek dat er inderdaad 29 miljoen dosissen waren opgeslagen. Volgens een bericht van de Italiaanse krant La Stampa waren die allemaal voor het Verenigd Koninkrijk bestemd, maar dat blijkt niet te kloppen.

13 miljoen dosissen zijn bestemd voor het Covax-programma en zijn bestemd voor ontwikkelingslanden. Voor ze verstuurd worden moet er wel eerst nog een kwaliteitscontrole gebeuren. De resterende 16 miljoen worden binnenkort naar ons land overgebracht. Van hieruit zullen ze worden verdeeld binnen de Europese Unie. Niet alle dosissen zijn dus voor ons land bestemd.