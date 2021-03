Leuven -

Met het mooie lentezonnetje was het opnieuw druk in het Leuvense stadspark. Er was veel volk, weliswaar wel gespreid en in groepjes. De politie legde de muziek stil en besloot het park af te sluiten zodat er niemand meer bij kon. Iedereen bleef rustig en er zijn voorlopig geen incidenten.