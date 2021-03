Arbeidsauditoraat onderzoekt incident tussen panda en verzorger in Pairi Daiza

Het Arbeidsauditoraat heeft een onderzoek geopend naar het incident dat zich zaterdag voordeed in Pairi Daiza. Een verzorger raakte er gewond na contact met een reuzenpanda.

Zaterdag kwam een verzorger die reeds vele jaren bij Pairi Daiza aan de slag is in direct contact met de vierjarige reuzenpanda Tian Bao, in een gang waarvan de toegang strikt voorbehouden is voor de verzorgers. De verzorger raakte ernstig gewond aan een been en een arm. Een snelle tussenkomst van andere werknemers zorgde ervoor dat het dier snel bij de verzorger weggehaald kon worden – zonder de panda te verwonden – en dat de verzorger de eerste zorgen toegediend kon krijgen.

Volgens het dierenpark worden de precieze omstandigheden van het ongeval nog onderzocht. Normaal gezien verbieden de veiligheidsprotocollen bij Pairi Daiza elk direct contact tussen mensen en reuzenpanda’s, zodra die laatsten de leeftijd van twee jaar of het gewicht van 70 kilo bereikt hebben. “Reuzenpanda’s zijn solitaire dieren, die het binnendringen van hun territorium niet tolereren. De verzorger, die al meerdere jaren instond voor de reuzenpanda’s, kende de veiligheidsprocedures”, aldus Pairi Daiza.

“Het onderzoek loopt”, zegt Charles-Eric Clesse, arbeidsauditeur van Henegouwen. “Er hangt geen camera op de plaats van het ongeval en er zijn dus ook geen camerabeelden.” Gezien zijn toestand kon de verzorger ook nog niet worden ondervraagd.

Er was echter geen dubbel slot op de deur van de gang waar het ongeluk plaatsvond, aldus Clesse, die onderstreepte dat dat normaal gesproken verplicht is op potentieel risicovolle plaatsen. “Met dit in het achterhoofd wordt het onderzoek in het hele dierenpark voortgezet”, klinkt het.