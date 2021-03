REACTIE POLITIEK. “Elke maatregel die je nu neemt, doet pijn”

De extra maatregelen die het Overlegcomité woensdag heeft genomen zijn “moeilijk maar noodzakelijk”. Dat heeft Vlaams minister-president Jan Jambon gezegd in het Vlaams Parlement.

“Er zijn geen gemakkelijke maatregelen meer. Elke maatregel die je nu neemt, doet pijn”, klonk het. Volgens Jambon zal de Vlaamse regering het bestaande economische beschermingsmechanisme voor bedrijven verlengen. Op het vlak van het open houden van de scholen, stond de Vlaamse regering volgens Jambon geïsoleerd.

Chris Janssens (Vlaams Belang): “Zwaktebod”

Zo goed als alle partijen in het Vlaamse halfrond scharen zich achter de nieuwe maatregelen van het Overlegcomité. Alleen oppositiepartijen Vlaams Belang en PVDA hebben kritiek. Zo noemt Vlaams Belang-fractieleider Chris Janssens de nieuwe lockdown een “zwaktebod” en spreekt hij van een “boulevard aan gebroken beloftes”.

Jos D’Haese (PVDA): “Dit is geen paaspauze”

Net als PVDA-fractieleider Jos D’Haese vindt Janssens dat de regeringen, ook de Vlaamse, op verschillende vlakken falen, gaande van het testbeleid tot de contactopsporing en de vaccinatiecampagne. Volgens D’Haese is de nieuwe lockdown daarom een politieke verantwoordelijkheid van de regeringen. D’Haese heeft ook een probleem met het woord ‘paaspauze’. “Dit is geen paaspauze, dit is een lockdown. Als het stapt als een lockdown, als het kwaakt als een lockdown, dan is het ook een lockdown”.

Minister-president Jambon bestempelt de kritiek van Vlaams Belang en PVDA als “populistisch”. “Ligt het aan de slechte regering? Dan is er ook een slechte regering in Nederland, Frankrijk, Duitsland, overal!”, aldus Jambon. Volgens de Vlaamse regeringsleider zijn de bijkomende maatregelen gewoon “noodzakelijk” en doet elke verstrenging nu “pijn”. Jambon ontkent ook dat de verstrengingen een vingerwijzing zijn naar de bevolking. “De maatregelen zijn geen beschuldiging. De kappers gaan niet dicht omdat de kappers hun job slecht doen”.

Volgens Jambon zullen de bestaande Vlaamse beschermingsmechanismen voor bedrijven verlengd worden, maar moet de regering vrijdag nog verder bekijken hoe er financieel moet omgegaan worden met de winkels die op afspraak moeten werken.

Wat het onderwijs betreft, stond de Vlaamse regering volgens Jambon als enige op de lijn van het open houden van de scholen. “We hebben nog een aantal zaken kunnen verhinderen, zoals het kleuteronderwijs en de examens”, aldus Jambon. maar het volledige pakket aan maatregelen blokkeren om de scholen open te houden, was volgens de minister-president ook geen optie.

Jambon blijft er wel bij dat er perspectief is, maar dat er de komende tijd veel zal afhangen van de vaccinleveringen. “Wij zijn vragende partij dat die vaccins snel doorkomen. Laat ze maar komen, onze vaccinatiecentra zijn klaar. Dat is de echte sleutel op de poort naar de vrijheid”, aldus nog Jambon.

Ben Weyts (N-VA): “Kinderen treffen om winkels open te houden, onbegrijpelijk”

“Kinderen treffen om winkels open te houden, ik begrijp dat niet.” Dat zegt Vlaams Onderwijsminister Ben Weyts (N-VA) in reactie op de beslissing van het Overlegcomité. “De Ikea open en de school dicht. Dat is niet mijn visie op de samenleving.”

Het Overlegcomité besloot woensdag om de scholen vanaf maandag te sluiten en zo de paasvakantie met een week te verlengen. Alleen de kleuterscholen blijven open.

“We hebben de afgelopen weken met het volledige onderwijsveld zij aan zij gezweet en gezwoegd om onze scholen veilig open te houden”, reageert Weyts. “Wij zijn blijven vasthouden aan de overtuiging dat we als samenleving prioriteit moeten geven aan ons onderwijs, aan onze kinderen en jongeren. Niet alleen in woord, maar ook in daad. En, neen, onze kinderen en scholen zijn niet de motor van dit virus.”

Volgens Weyts was de Vlaamse regering de enige die wou blijven ijveren voor het open houden van de scholen. “Deze beslissing dreigt het onderwijsveld te verdelen”, zegt hij. “Dit is een ontgoocheling na al het werk van de voorbije maanden. Maar het zal ons niet tegenhouden om te blijven vechten voor ons onderwijs, voor onze kinderen. Iemand moet het doen.”

De minister brengt woensdagavond de onderwijspartners rond de tafel voor de praktische organisatie.

Roosmarijn Beckers (Vlaams Belang): “Ronduit schandalig”

Minister Weyts werd woensdagmiddag in het Vlaams Parlement meteen bevraagd over de onderwijsbeslissingen. De meeste partijen toonden begrip voor de beslissing en hopen dat de scholen na de paasvakantie opnieuw kunnen openen. Oppositiepartij Vlaams Belang gaf minister Weyts en de Vlaamse regering wél een veeg uit de pan. Zo noemde parlementslid Roosmarijn Beckers de nieuwe schoolsluiting een “ronduit schandalige” beslissing en sprak ze van “gebroken beloftes”.

Willem-Frederik Schiltz (Open VLD): “Ik val van mijn stoel”

Maar ook Open VLD-fractieleider Willem-Frederik Schiltz was opvallend scherp voor minister Weyts. Volgens hem is er niemand die de scholen graag sluit, maar was de maatregel nu eenmaal noodzakelijk. “Als u zegt kinderen treffen om winkels open te houden, dan val ik van mijn stoel. Dat is onbetamelijk, want ook winkels worden getroffen. De leerkrachten één week ademruimte geven noem ik met moeite de kinderen hard treffen”, aldus Schiltz.

Frank Vandenbroucke (Vooruit): “Als je kinderen samenbrengt, gebeuren er veel besmettingen”

Volgens federaal minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke (Vooruit) hebben de verschillende regeringen, ook de Vlaamse, woensdag een akkoord gevonden over de sluiting van de scholen, “in een geest van consensus die je nodig hebt om tot actie over te gaan”. “Er zijn ook argumenten voor: als je kinderen samenbrengt, gebeuren er veel besmettingen, te veel om goed te zijn. En zij besmetten dan ook de ouders”, zei hij in een interview. “Men heeft uiteindelijk begrip gehad voor het feit dat dat toch meer en meer riskant werd. Als we erin willen slagen om de scholen na Pasen open te houden, dan moesten we nu deze heel vervelende en pijnlijke maatregelen nemen. Daar was iedereen van overtuigd.”