Tomorrowland wil in 2022 weer Alpense wintereditie organiseren

Tomorrowland plant van 19 tot 26 maart 2022 een tweede editie van zijn winterfestival Tomorrowland Winter. Na de succesvolle eerste editie van 2019 werd de tweede vorig jaar geannuleerd vanwege de coronapandemie en ook dit voorjaar was het nog steeds niet mogelijk het festival te organiseren, maar na twee jaar pauze zou het dus toch weer zover zijn. De locatie wordt opnieuw skioord Alpe d’Huez in de Franse Alpen.

In 2019 zakten 25.000 festivalgangers uit meer dan 90 landen af naar Alpe d’Huez, waar Tomorrowland zowat het hele skioord inpalmde met indrukwekkende podia en decors en waar ruim 100 optredens van bekende Tomorrowland-namen als Armin van Buuren, Charlotte de Witte, DJ Snake, Martin Garrix en Paul Kalkbrenner plaatsvonden. Zowel skiërs als niet-skiërs waren er welkom. Tomorrowland wilde in 2020 een tweede editie op poten zetten, maar die werd op het allerlaatste moment - de opbouw was al gebeurd - afgelast vanwege het oprukkende coronavirus.

Ook dit jaar is er geen Tomorrowland Winter, maar Tomorrowland zendt donderdag ter vervanging en als eerbetoon op zijn website wel een 2,5 uur durende show uit met beelden van Alpe d’Huez en de omliggende bergen en van exclusieve optredens van Martin Solveig x Kungs, Klingande en Ofenbach aldaar, op 2.100 meter hoogte.

De affiche en ticketinformatie van Tomorrowland Winter 2022 worden later bekendgemaakt. Geïnteresseerden kunnen zich wel al preregistreren via www.tomorrowland.com.