Eerste helikoptervlucht boven Mars nakend

De NASA probeert volgende maand voor het eerst een helikopter gemotoriseerd te laten vliegen boven het oppervlak van een ander hemellichaam, zo heeft het Amerikaanse ruimtevaartbureau dinsdag (plaatselijke tijd) meegedeeld.

Het gaat om de Ingenuity, die nu nog aan de robotjeep Perseverance vastzit. Die is op 18 februari op Mars geland. Bedoeling is het op een drone-heli lijkend en 1,8 kilo wegende tuig ten vroegste op 8 april voor het eerst te laten vliegen. De jeep is intussen op weg naar het reeds uitgekozen “vliegveld” waar de test zal plaatsvinden en dat zich ten noorden van de landingsplaats van de Perseverance in de Jezerokrater bevindt.

Die vlucht wordt volgens de NASA geen sinecure want de dichtheid van de atmosfeer van Mars is maar één procent dan die van de onze. Bovendien krijgt het oppervlak van Mars gedurende de dag maar de helft van de zonne-energie die wij ontvangen terwijl het ‘s nachts tot min negentig kan worden, wat onbeschermde elektrische componenten kan doen bevriezen en stuk gaan.

De eerste vlucht moet eenvoudig worden: de Ingenuity stijgt verticaal op tot een hoogte van drie meter, blijft daar dertig seconden stationair hangen, maakt een rotatie rond zichzelf, en daalt dan af naar het Marsoppervlak.

De heli krijgt zijn instructies enkele uren op voorhand,maar analyseert zelf zijn positie ten opzichte van de grond, ondertussen dertig foto’s per seconde nemend.

Verspreid over een maand zullen er vijf vluchten met gradueel stijgende moeilijkheidsgraad zijn.

Aan boord van de Ingenuity bevindt zich een klein beetje van het materiaal dat een van de vleugels bedekte van het vliegtuig waarmee de gebroeders Wright op 17 december 1903 de eerste gemotoriseerde vlucht op Aarde maakten.

Toestellen zoals de door de NASA zelf gebouwde Ingenuity kunnen essentieel worden voor het planetair onderzoek want ze kunnen zich naar plaatsen begeven die voor robotjeeps niet toegankelijk zijn, zoals canyons.

Dit helikopterprogramma heeft de NASA ongeveer 85 miljoen dollar gekost.