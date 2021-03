‘Hotel Rwanda’-held Paul Rusesabagina weigert nog op eigen proces te verschijnen

De Rwandese hotelmanager Paul Rusesabagina, bekend van de film ‘Hotel Rwanda’, is woensdag niet verschenen op zijn proces. Sinds midden februari moet hij in Kigali terechtstaan voor terrorisme. Rusesabagina heeft de gevangenisdirectie laten weten dat hij niet meer naar de zittingen komt omdat hij vindt dat zijn recht op verdediging werd geschonden. In een brief aan de gevangenisdirectie schrijft hij geen rechtvaardigheid te verwachten van de rechtbank in Kigali.

Tijdens de Rwandese genocide in 1994 redde Rusesabagina, zelf een Hutu, de levens van meer dan 1.000 mensen die in het Mille Collines-hotel in Kigali verbleven. Dat verhaal werd in 2004 verfilmd in “Hotel Rwanda”. In de jaren na de genocide ontpopte Rusesabagina zich tot een hevig criticus van rebellenleider Paul Kagame, die na de genocide vicepresident werd en sinds 2000 met harde hand het land leidt.

In 1996 verliet Rusesabagina Rwanda voor België, en hij verkreeg ook de Belgische nationaliteit. De laatste jaren verbleef de 66-jarige vooral in de Verenigde Staten. Eind augustus werd hij in Dubai op een vliegtuig naar Rwanda gezet - Rusesabagina verkeerde zelf in de veronderstelling dat hij op weg was naar Burundi. Eind februari gaf de Rwandese minister van Justitie in een interview met al-Jazeera al aan dat Kigali die operatie had gefinancierd.

De zittingen in het proces zal Rusesabagina dus niet langer bijwonen. Hij wijst in dat verband op het feit dat zijn vraag om het proces met zes maanden uit te stellen, om zich te kunnen voorbereiden, werd geweigerd. “Hij heeft het recht niet langer te verschijnen, maar dat verhindert niet dat dit proces voortgaat”, zei een van de rechters.

Rusesabagina moet zich onder meer verantwoorden omdat hij de rebellengroep Front de libération nationale gesteund zou hebben. Die rebellengroep wordt ervan verdacht achter dodelijk geweld in Rwanda te zitten. Rusesabagina heeft toegegeven dat hij deelnam aan de oprichting van FLN, die beschouwd wordt als de gewapende arm van oppositiepartij MRCD, maar tegelijk ontkent hij betrokken geweest te zijn bij hun aanvallen.

De Belgische ambassadeur in Rwanda is eerder deze maand op de vingers getikt door Kigali omdat ons land zich te veel zou bemoeien met het lot van Rusesabagina, die dus ook de Belgische nationaliteit heeft.