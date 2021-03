Paus Franciscus snoeit in lonen van kardinalen om kosten te besparen

Paus Franciscus heeft woensdag beslist de lonen van de kardinalen en prelaten te verlagen omwille van de inspanningen om de financiën van de Heilige Stoel te saneren. De financiële toestand is mede door de Covid-19-pandemie achteruitgegaan.

De kardinalen zullen hun loon vanaf 1 april met 10 procent zien dalen, terwijl de departementshoofden en secretarissen van de curies 8 procent loon moeten inleveren, schreef de paus in een apostolische brief. De salarissen van de geestelijken in de lagere echelons worden met 3 procent verlaagd, preciseert Franciscus.

“Een leefbare toekomst vereist vandaag onder meer de goedkeuring van maatregelen inzake de salarissen van het personeel”, schrijft de kerkleider. Loonsverhogingen vanwege anciënniteit worden gedurende twee jaar bevroren.

Informatie over de lonen van de pauselijke curie komt zelden naar buiten. In 2014 meldde de krant Il Messaggero dat de bisschoppen 5.000 euro per maand verdienden.

Franciscus wijst als verklaring voor zijn beslissing naar het deficit van de Heilige Stoel, het bestuursorgaan van de Rooms-Katholieke Kerk. Het deficit werd groter door de pandemie van het coronavirus. Hoewel de Heilige Stoel en de stadstaat “naar behoren gekapitaliseerd zijn, is het nodig de duurzaamheid en het evenwicht te verzekeren tussen de inkomsten en uitgaven in het huidige economische en financiële beheer”.

De Heilige Stoel verwacht dit jaar een verlies van bijna 50 miljoen euro, zei de paus vorige maand. De giften van gelovigen daalden en de 30 miljoen euro die de curie gewoonlijk elk jaar van de musea van het Vaticaan krijgt, is met de helft gedaald.