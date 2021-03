Sint-Pietersplein ontruimd na rellen met jongeren: politie bekogeld met glas en homofobe slogans

Gent - Nauwelijks zes uur nadat de lockdown opnieuw verstrengd werd, moest de politie in Gent het Sint-Pietersplein opnieuw ontruimen. Duizenden jongeren kwamen daar voor de tweede dag op rij samen. Aanvankelijk liep dat zoals het hoort, maar naarmate de avond vorderde gingen de afstandsregels en mondmaskers overboord. De politie stuurde iedereen om 19 uur naar huis, maar dat liep niet zonder slag of stoot.

Voor de tweede dag op rij scheen woensdag de zon in Gent. Het signaal voor duizenden jongeren om te verzamelen op populaire plekken zoals de Graslei en het Sint-Pietersplein. De ondertussen bekende krijtcirkels op het plein raakten ’s middags snel vol, maar onveilig werd het niet.

De politie vatte post aan de uitgangen van het Sint-Pietersplein om te controleren of de situatie niet uit de hand liep. Wie met meer dan de toegestane tien personen in een krijtcirkel zat of geen mondmasker droeg, werd aangesproken. Daar bleef het initieel bij: ingrijpen was ’s middags niet nodig.

Woensdagmiddag bleven de meesten nog binnen de krijtcirkels. Foto: fvv

Jongeren troepen samen op het Sint-Pietersplein . Video: Het Nieuwsblad

Maar tegen de vooravond liep het plein voller en voller. Er ontstonden grotere groepen die zich niet meer aan de bubbels van tien hielden en begonnen te dansen. Tot 20 uur is alcohol en versterkte muziek nog toegestaan in Gent, daarna niet meer.

Rond 18 uur begonnen agenten op de toegangswegen naar het plein mensen al af te raden om nog op het plein te gaan. Op het plein zelf werd de sfeer losser en losser.

De politie hield de situatie in de gaten. Hoe later het werd, hoe drukker op het plein. Foto: fvv

Naarmate de namiddag, werden ook de coronaregels steeds minder opgevolgd. Mensen hielden geen afstand, droegen geen mondmaskers meer en zaten met te veel samen. Er was ook heel wat glas op het plein, wat verboden is. Her en der werd er in groep gedanst.

Na 18 uur werden de coronaregels steeds minder gevolgd op het plein. Foto: fvv

Grote groepen jongeren hielden zich niet meer aan de afstandsregels. Velen droegen ook geen mondmasker. Foto: fvv

Rond 19.15 uur besliste de politie het Sint-Pietersplein opnieuw te ontruimen. Dat is de tweede avond op rij. Dinsdagavond moest de politie het Sint-Pietersplein ook al eens ontruimen na 20 uur.

De ontruiming liep rumoerig. Een groep van enkele honderden jongeren weigerde het plein te verlaten en begon keet te schoppen. Er werd met glas en blikken bier gegooid naar de politie. Er werd in dichte drommen op elkaar gefuifd en er klonken lange tijd homofobe slogans zoals ‘alle flikken zijn homo’.

De politie dreef de groep stelselmatig van het plein af, richting Overpoort. Daar werd de sfeer grimmig. Er werden verschillende mensen gearresteerd, maar een harde kern jongeren weigerde de buurt te verlaten. De politie kreeg verwijten, glas en allerlei projectielen over zich heen.

Foto: FVV