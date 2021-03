Teammanager Seraing neemt schuld op zich in zaak rond coronafraude: “Het was een stomme ingeving van mij”

De voetbalbond ondervroeg woensdag verschillende leden van Seraing die uitleg moesten geven over mysterieus omgewisselde ­coronatestresultaten in aanloop naar de cruciale match ­tegen Lommel. Teammanager Peter Kerremans neemt alle schuld op zich.

Seraing had in januari af te rekenen met een reeks corona­gevallen, maar bleef matchen spelen. Op 1 februari was er een nieuwe test in aanloop naar de bekerwedstrijd tegen Standard (3 februari) en de competitiematch tegen Lommel (6 fe­bruari). Groot was de verbazing bij drie jonge spelers toen ze op 2 februari een telefoontje kregen van het testcentrum. Ze waren positief en moesten in quarantaine, terwijl ze helemaal geen test hadden afgelegd. Seraing ontkende niet dat er een onverklaarbare wissel is gebeurd, maar schoof alle verantwoordelijkheid door naar teammanager Peter Kerremans, die ook werd ontslagen. Kerremans zou de verkeerde namen bij de verkeerde stalen hebben gevoegd. Woensdag bevestigde hij die versie van de feiten.

“Het persbericht van Seraing klopt, het was louter en alleen op mijn eigen initiatief. Het was een stomme ingeving van mij en ik begrijp waarom ik ontslagen ben”, zei Kerremans aan Sporza. Kerremans geeft toe dat hij de positieve coronatesten van drie spelers - rechtsbuiten Ablie Jallow, middenvelder Abdelhafid Al Badaoui en flankverdediger Yann Godart - heeft gewisseld met die van drie jongeren. “Ik wou enkel weten of die drie nog positief waren. Ik lach niet met corona en heb nooit mensen in gevaar gebracht. Die spelers hebben ook niet deelgenomen aan matchen.”

Een club kan alleen maar voor wedstrijdfraude gestraft worden indien één of meerdere leden van het bestuur op de hoogte was. Door de schuld helemaal op zich te nemen, zet Kerremans Seraing uit de wind en lijkt enkel een individuele sanctie mogelijk, tenzij de voetbalbond kan bewijzen dat ook andere leden van de club hebben deelgenomen aan het bedrog.