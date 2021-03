Transportfederatie Febetra voorstander van zone 30 in bebouwde kom

Transportfederatie Febetra is voorstander van een verlaging van de snelheidslimiet in de bebouwde kom naar 30 kilometer per uur. Nu is dat nog 50 per uur.

In het Vlaams Parlement wordt donderdag een gedachtewisseling gehouden over een voorstel van decreet van Vooruit en Groen. Dat stelt voor om de standaardsnelheid in de bebouwde kom in heel Vlaanderen te verlagen naar 30 kilometer per uur, zoals nu al het geval is in Brussel.

In aanloop naar dat debat werd een schriftelijk advies gevraagd aan de transportfederatie. Febetra staat achter het voorstel, als er voldoende handhaving is en als er van kan worden afgeweken op belangrijke verkeersaders.

“Wij ondersteunen ook het feit dat de wegen waar 30 per uur de regel is, fysiek worden heringericht”, schrijft de federatie. Er moet daarbij wel rekening worden gehouden met het feit dat vrachtwagens moeten kunnen laden en lossen in de bebouwde kom. Ook het uitzonderlijk vervoer dat niet op de snelweg kan rijden, dient soms door bebouwde kommen te rijden, voert Febetra aan.

Donderdag geven ook onder meer Kenniscentrum Vias, het Forum Verkeersveiligheid en Ouders van Verongelukte Kinderen hun mening over het voorstel. Minister van Mobiliteit Lydia Peeters (Open Vld) liet eerder al weten geen voorstander te zijn van de algemene snelheidsverlaging.