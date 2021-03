Epidemiologe Erika Vlieghe bij het ingaan van de allerlaatste lockdown: “Komaan, laat ons er nog één keer allemaal samen voor gaan”

En daar is lockdown nummer drie. Bedoeld om te voorkomen dat de cijfers voor de derde keer een hoge piek bereiken. Of de maatregelen zullen volstaan? Alleen als we ons eraan houden, zegt epidemiologe Erika Vlieghe (UAntwerpen). “We zijn het allemaal beu, maar laat ons er nog één keer allemaal voor gaan.”