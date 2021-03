Nadat het zelf had aangeklopt bij Kester-Gooik om een fusie te bespreken, gooit SK Oetingen het na een bestuurswissel over een andere boeg. “We gaan door op eigen benen”, zegt Dirk Dehandschutter.

In een persbericht ontkracht SK Oetingen formeel de fusiegeruchten. Bij beide clubs kregen we nochtans bevestiging dat er werd gepraat over een fusie. De nieuwe voorzitter Dirk Dehandschuter stelt nu ...