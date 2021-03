Geen verrassing in basiselftal Rode Duivels: Vermaelen, Dendoncker en Thorgan Hazard starten tegen Wales

Roberto Martinez heeft de knopen doorgehakt voor de eerste WK-kwalificatiewedstrijd thuis tegen Wales van vanavond. In zijn basiselftal is er centraal achterin plaats voor Thomas Vermaelen. Leander Dendoncker vervangt centraal in het middenveld de langdurig geblesseerde Axel Witsel. Voorin is er plaats voor Thorgan Hazard en Dries Mertens in steun van Romelu Lukaku.