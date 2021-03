Geen afstandsonderwijs in scholen, kleuterleiders dreigen met staking

Er komt in de lagere en middelbare school volgende week geen afstandsonderwijs. Dat is beslist op het Vlaamse onderwijsoverleg. De onderwijspartners vragen om ook kleuters thuis te houden – de ACOD Onderwijs dreigt met staking.

“Ondanks de zware inspanningen die het onderwijs reeds ondernam, worden de scholen alsnog gesloten. De scholen betalen een zware prijs die bovendien ongelijk is en het onderwijsveld onderling verdeelt”, klinkt het in een verklaring van alle onderwijspartners.

De schoolpoorten blijven dicht in de week voor de paasvakantie, dat was wat Vlaams minister-president Jan Jambon (N-VA) vanmiddag aankondigde. “Er zijn geen gemakkelijke maatregelen meer: elke maatregel die je nu neemt, doet pijn.”

Geen lessen

Maar hoe die week er precies moet uitzien, dat moest nog beslist worden. “Er was enerzijds sprake van een opschorting van het contactonderwijs, en anderzijds was er in een persbericht sprake over opschorting van de lessen. Om scholieren en anderen niet opnieuw te ontgoochelen, noteren we de oorspronkelijke formulering in de schriftelijke communicatie van het Overlegcomité, wat betekent dat alle lessen opgeschort worden vanaf maandag. Opdrachten van het personeel kunnen digitaal blijven doorgaan, maar er zijn geen lessen.”

Alleen de kleuterscholen blijven open. De onderwijspartners vragen om toch ook kleuters thuis te houden. “Het kleuteronderwijs dreigt nu de dupe te worden”, klinkt het. “Het volledige onderwijsveld wil solidair zijn met het kleuteronderwijs, vraagt erkenning en wil de druk op de kleuterscholen weg. Daarom doet het onderwijsveld een appel aan alle ouders om begrip te tonen voor de precaire situatie van het kleuteronderwijs en om die ene week die volgt indien mogelijk in te staan voor de opvang.”

Het ACOD Onderwijs kondigde aan dat het een stakingsaanzegging indient. Dat zegt Nancy Libert, algemeen secretaris van het ACOD Onderwijs.

Wel examens

De examens gaan wel gewoon door zoals gepland. In het middelbaar onderwijs hebben heel wat leerlingen nog examens. Die mogen ze gewoon komen afleggen.

Vlaams minister Ben Weyts (N-VA) reageerde vanmiddag erg teleurgesteld op de beslissing om de scholen te sluiten. “De Ikea open en de school dicht. Dat is niet mijn visie op de samenleving. We hebben de afgelopen weken met het volledige onderwijsveld zij aan zij gezweet en gezwoegd om onze scholen veilig open te houden.”

Alleen opvang voor wie het nodig heeft

Er is in de week van 29 maart wel nog kinderopvang voor ouders die een “niet-telewerkbare” functie uitoefenen en voor mensen die zelf niet voor opvang kunnen zorgen. Ouders die de komende weken zelf hun kinderen kunnen opvangen, worden door Vlaams minister van Welzijn Wouter Beke (CD&V) opgeroepen om dat ook te doen. Op die manier kan er in de kinderopvang capaciteit vrijgehouden worden voor ouders die dat niet kunnen doen. Tegelijk wil Beke met zijn collega van Binnenlands Bestuur Bart Somers (Open VLD) snel opnieuw een systeem van noodopvang op poten zetten.

Bedoeling is dat de scholen na de paasvakantie gewoon weer opengaan. Ook voor de middelbare scholieren, vragen de Vlaamse onderwijspartners. “Wij rekenen op de volledige heropening van het onderwijs op 19 april, met voltijds contactonderwijs voor alle leerlingen en daarom vraagt het onderwijsveld nadrukkelijk dat er inspanningen gebeuren in de gehele samenleving en dat iedereen de regels naleeft.”