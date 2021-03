Alle IKEA-winkels zaterdag dicht, vanaf maandag op afspraak

IKEA zal zijn Belgische vestigingen zaterdag dicht houden om de voorbereidingen te treffen om vanaf maandag klanten te ontvangen op afspraak. Dat zegt een woordvoerster van de meubelketen.

Vanaf zaterdag mogen niet-essentiële winkels enkel nog op afspraak klanten ontvangen. Verschillende winkelketens bekijken momenteel hoe ze dat gaan organiseren.

IKEA besliste al om het systeem toe te passen vanaf maandag. Vanaf zaterdag zullen klanten een afspraak kunnen boeken. Hoe dat precies in zijn werk zal gaan, wordt nog uitgewerkt. Het bedrijf blijft ook een afhaaldienst op de parking organiseren, en klanten kunnen producten ook thuis laten leveren.

Of IKEA tijdelijke werkloosheid zal inroepen voor een deel van zijn personeel, is volgens de woordvoerster nog niet duidelijk. “Uiteraard hebben we de ambitie om zo veel mogelijk mensen aan het werk te houden”, zegt ze.

MediaMarkt

Ook elektroketen MediaMarkt zegt sowieso mensen op afspraak te zullen toelaten, ook al is dat niet rendabel. “We willen die service aanbieden aan onze klanten. Bij de eerste golf hebben we gemerkt dat bepaalde aankopen werden uitgesteld omdat klanten er advies bij willen”, luidt het daar.