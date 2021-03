“Samengaan van Belfius en Ethias is op termijn de logica zelve”

“De logica van een samengaan van Belfius en Ethias, onder welke vorm dan ook, is zo groot dat ze op een gegeven moment de bovenhand zal krijgen.” Dat zegt afscheidnemend voorzitter Jos Clijsters van staatsbank Belfius bij het weekblad Trends.

Clijsters zit donderdag voor de laatste keer de raad van bestuur voor. Chris Sunt zal hem opvolgen. In het afscheidsinterview zegt Clijsters dat de bank-verzekeraar een marktaandeel van 20 procent moet nastreven in al zijn activiteiten. De verzekeringspoot heeft nu 6 procent marktaandeel, dus daar moet groei er via overnames komen. “Daar zullen acquisities nodig zijn, en dan kom je onvermijdelijk opnieuw bij het dossier-Ethias uit. Er is maar één speler die én complementair, én Belgisch is, én aansluit bij het DNA van Belfius”, dixit Clijsters.

“Laat de tijd zijn werk doen. Ik deel de bekommernis dat Ethias niet verkocht mag worden aan een buitenlandse speler. En het zou kunnen dat er op een gegeven moment zo’n bod komt. Voeg Belfius Insurance en Ethias samen, en je hebt een fantastische verzekeraar, 50/50 wholesale en retail, 50/50 leven en niet-leven. Voeg daar de bank bij, en je hebt een sterke Belgische bank-verzekeraar met een fantastische toekomst”, aldus Clijsters.

Eerder dit jaar deed de piste van een samengaan van Belfius - dat volledig in handen is van de federale staat - en Ethias, dat in handen is van de federale staat, Vlaanderen en Wallonië - de ronde. De markt werd afgetast voor een verkoop van Ethias, bevestigde vicepremier en minister van Financiën Vincent Van Peteghem (CD&V). Maar vicepremier en minister van Economie Pierre-Yves Dermagne (PS) wil het belang van de federale regering in verzekeraar Ethias niet verkopen. Ook de Waalse regering liet weten geen interesse te hebben in een verkoop.