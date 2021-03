De patissier van de koning heeft geen troonopvolger: “Ik heb hier 30 jaar over moeten nadenken”

Brussel -

De iconische luxepatisserie Wittamer op de Zavel in Brussel gaat na drie generaties over op een trio van investeerders. “Ik heb hier dertig jaar over moeten nadenken en deze onderhandelingen hebben zes jaar geduurd. Ik moest écht zeker zijn”, aldus de patissier die toetjes levert aan de koninklijke familie. De reden van verkoop is eenvoudig: “Helaas heb ik geen opvolger.”