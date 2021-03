Net weer open en deuren moeten opnieuw dicht: “Ga eens rondhoren voor een dj om laatste dag op te leuken”

Enkele weken zijn ze open, en de deuren moeten alweer dicht. De beslissing van het Overlegcomité om de niet-medische contactberoepen zaterdag te sluiten, kwam hard aan. Veel kappers, tatoeëerders en visagisten halen nu alles uit de kast om in de twee resterende dagen nog zo veel mogelijk kapsels, nagels en tattoos onder handen te nemen.

Foto: carlo coppejans

Barbier Tom - Eeklo, Gent en Knokke

“Wij gaan vandaag al een tandje bijsteken, maar vrijdag pas geven we vol gas”, zegt barbier Tom Audoore. In totaal heeft hij drie salons waarin acht herenkappers werken. “We nemen de laatste klant aan om 22.30 uur. Dan zijn we rond 23.10 uur klaar. Op die manier hebben we net genoeg tijd om zelf voor de avondklok thuis te geraken. Ik ga ook eens rondhoren voor een dj om de boel nog wat op te leuken.” Ondanks alles is hij positief. “Na de opening was het druk, maar mensen gingen enkel naar de kapper voor het hoogstnoodzakelijke. Al snel zakte die boost in elkaar als een pudding. Ik hoop dat we straks alles kunnen opendoen. Pas als de mensen naar buiten kunnen, op café of restaurant kunnen gaan, zullen ze wel naar de kapper moeten.” (lacht)

Foto: Jan Van der Perre

Sophie Bergeys - Kreatos Antwerpen

Bij een Kreatos filiaal in Antwerpen staat de telefoon roodgloeiend. Het bedrijf voelde de bui al hangen en stuurde gisteren een nieuwsbrief naar de klanten: “Boek nu het nog kan!”

“We gaan de komende dagen twee uur langer knippen”, zegt zaakvoerster Sophie Bergeys. “We zouden wel langer willen, maar werknemers mogen niet later dan 20 uur werken. Onze zelfstandige collega’s die hun eigen Kreatos-filliaal hebben zullen vast later knippen. We zijn in ieder geval heel teleurgesteld. Onze klanten ook. Ze zijn boos op de overheid vanwege de willekeur. Wij doen hard ons best om het zo veilig mogelijk te houden. Sinds de heropening heb ik in mijn salon geen enkele besmetting gehad.”