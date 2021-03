Geen attractie in Plopsaland, dan maar een volledig eigen pretpark voor internetfenomenen Céline en Michiel?

De Panne - Door een petitie krijgen Céline Dept en Michiel Callebaut, het populaire TikTok- en YouTube-duo dat samen bekendstaat als CEMI, dan toch geen eigen attractie in Plopsaland. Maar misschien komt er wel heel pretpark rond de internetfenomenen. “Ik meen het.”

Studio 100 kondigde vorige week aan dat de Rox-flyer, een zweefschommel in Plopsaland De Panne, binnenkort herdoopt zou worden tot CEMI. Maar een petitie, gelanceerd door TikTokker Mike Serneels, gooide roet in het eten. Niet alleen leidde het nieuws online tot een pak haatberichten tegen het bekende duo, de petitie verzamelde in korte tijd ook tienduizenden handtekeningen van mensen die het niet vonden kunnen dat Céline en Michiel - die niets met Studio 100 te maken hebben - een attractie kregen in Plopsaland. Door de heisa besloot Studio 100 de naamsverandering uiteindelijk af te gelasten.

Céline Dept heeft woensdag voor het eerst gereageerd op het nieuws, aan de hand van een foto op Instagram. Daarop houdt ze een blad vast waarop geschreven staat: “Bij 100.000 likes bouw ik mijn eigen pretpark.” Met meteen erna de geschreven reactie: “Ik meen het.”

Of ze het echt meent, zal mogelijk snel (moeten) blijken, want in amper vier uur tijd verzamelde de post al bijna 50.000 likes.