Het ziet er nu niet goed uit, maar wanneer kunnen we dan wél versoepelen? Gezocht: een streefdoel

De maatregelen zijn weer aangescherpt, de vraag blijft wanneer we eindelijk de veilige haven hebben bereikt. Wanneer kunnen we versoepelen? Welk doel kunnen we voor ogen houden? Volgens de virologen moeten we daarvoor naar de curves kijken, maar de politiek wil zich niet vastpinnen op een getal. Over een ding zijn ze het eens: een datum durft niemand er nog op te plakken. “De horeca op 1 mei, dat is heel twijfelachtig.”