Klaar voor 100.000 vaccins per dag, maar we krijgen er maar 100.000 per wéék: “Dan kan je niet verder”

We staan klaar om 100.000 vaccins per dag te zetten, maar de leveringen blijven achterlopen. Dat zegt Jan De Maeseneer van de taskforce vaccinatie vanavond in De Afspraak. “Er zijn genoeg artsen en vrijwilligers, maar geen vaccins.”

De voorbije weken liep het vaccineren niet altijd even vlot, erkent De Maeseneer. “Het is goed dat de bugs hersteld zijn. Het waren er veel, maar ze zijn snel aangepakt. Het was een behulpzame leercurve, om eind april en in mei en juni op de grote getallen te kunnen inzetten.”

Die grote getallen zullen ook echt groot zijn: 100.000 per dag, dat is de bedoeling. “Onze capaciteit is daarvoor klaar, onze ploegen staan daarvoor klaar. Maar op dit moment staan we op 100.000 per week. Versnellen is mogelijk, maar dan moeten de leveringen volgen.”

Jan De Maeseneer werd woensdagochtend zelf gevaccineerd. “Zestig procent van de ruimte stond leeg omdat er geen vaccins zijn. Er zijn genoeg artsen en vrijwilligers, maar er zijn geen vaccins. Er zijn bedrijven die er 200.000 beloven en er maar 20.000 leveren. Dan kan je niet verder.”

Zodra de leveringen wel komen, zal er van 6 uur ’s ochtends tot 22 uur ’s avonds gevaccineerd worden. “In de schema’s is voorzien om die upgrade door te voeren om alle vaccins te kunnen zetten. Als we zelfs met die uren niet toekomen, kan het zelfs 24/7. Maar eerst moeten de leveringen er natuurlijk zijn, en ik denk dat we daar nog ver van verwijderd zijn.”

Volgens de website Covid-vaccinatie.be, een initiatief van vrijwilligers die de leveringen en vaccins registreren, zijn er meer dan 500.000 vaccins al wel geleverd maar nog niet toegediend. Dat heeft deels te maken met de doorlooptijd, maar er zijn ook andere redenen. “Je mag rekenen op de helft die in werkelijkheid wel al gezet is, maar waarbij de registratie in Vaccinnet vertraging heeft”, zegt De Maeseneer. “Aan die vertraging wordt gewerkt.”