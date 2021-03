ACOD wil staking in kleuterscholen, andere vakbonden wachten af. “Kleuterleiders zijn in hun eer gekrenkt.”

De socialistische vakbond ACOD Onderwijs gaat een stakingsaanzegging indienen voor het kleuteronderwijs en voor iedereen die niet in veilige omstandigheden kan werken. Kleuterscholen blijven volgende week open, terwijl de lessen in het lager en secundair onderwijs opgeschort worden.

“We vinden het totaal onaanvaardbaar dat de kleuterscholen open moeten blijven, omdat er daar zogezegd minder besmettingen zijn. maar er wordt ook minder getest”, aldus Libert. “De personeelsleden zijn heel weinig beschermd, ze moeten geen mondmaskers dragen en de afstand van 1,5 meter kan niet gegarandeerd worden. Bovendien zijn de kleuterleiders ook nog niet gevaccineerd.”

De socialistische vakbond heeft naar verluidt verschillende reacties ontvangen van teleurgestelde kleuteronderwijzers. “Zij vinden dat ze behandeld worden als kleuteropvang, terwijl ze elke dag hun best doen om kinderen dingen bij te leren. Ze voelen zich dan ook in hun eer gekrenkt. Bovendien zal die verdeeldheid niet bijdragen tot de teamgeest van een school, want het lager onderwijs houdt de deuren wel gesloten”, aldus Libert.

Daarom heeft ACOD Onderwijs beslist een stakingsaanzegging in te dienen voor het kleuteronderwijs en voor “iedereen die niet in veilige omstandigheden kan werken”. “We spreken hier bewust van een staking voor ‘vergeten groepen in het onderwijs’“, concludeert Libert.

Het Christelijk Onderwijzersverbond (COV), de Christelijke Onderwijscentrale (COC) en het Vrij Syndicaat voor het Openbaar Ambt (VSOA-Onderwijs) gaan eerst met hun besturen samenzitten vooraleer een beslissing te nemen over een eventuele staking.

“Wij nemen akte van de beslissing van ACOD-Onderwijs om van vandaag op morgen een algemene staking in onderwijs uit te roepen. Wij betreuren dat er hier binnen het onderwijsvakbondsfront geen grondig gemeenschappelijk overleg aan vooraf ging”, zo klinkt het.

COV, COC en VSOA-Onderwijs wijzen erop dat ze democratische organisaties zijn en pas kunnen overgaan tot actie na grondige consultatie van de achterban. “Daarom roepen we de volgende dagen de besturen bij elkaar om de situatie te evalueren en alle elementen zorgvuldig af te wegen. Vrijdag wordt er opnieuw gecommuniceerd.”